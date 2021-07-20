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İSLAM Şükür namazı nasıl kılınır? Şükür namazı kaç rekat?
İSLAM

Şükür namazı nasıl kılınır? Şükür namazı kaç rekat?

Kurbandan sonra şükür namazı ne zaman kılınır? Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı açıklama, kurban kesildikten sonra şükür namazı kılınması tavsiye edildi. Peki, şükür namazı nasıl kılınıyor? Şükür namazı kaç rekat nasıl kılınır? Şükür namazına nasıl niyet edilir?

Yeniakit Publisher
2021-07-20 10:55:00 -
Şükür namazı nasıl kılınır? Şükür namazı kaç rekat?

Kurban ibadetini yerine getirenler şükür namazının ne zaman nasıl kılındığını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, kurban kesenlerin şükür namazı kılmasını tavsiye ediyor. Kurban kesen ve şükür namazı kılmak isteyenler 'Şükür namazına nasıl niyet edilir?" sorusunun cevabını araştırıyor.

Şükür namazı nasıl kılınır? Şükür namazı kaç rekat?

Şükür namazı 2 rekattır. Namazı kılmaya başlarken niyet etmek gerekiyor. Niyet ettim Allah rızası için iki rekat şükür namazı kılmaya" şeklinde niyet edilir. Şükür namazı istenilen vakitte kılınır. 2 rekat namaz kılındıktan sonra bolca dua edebilirsiniz.

Şükür secdesi nasıl kılınır?

Bir nimete kavuşan veya bir sıkıntıdan kurtulan müslümanın, şükrünü yerine getirmek maksadıyla Allah rızası için yaptığı secdeye ‘şükür secdesi’ denilir. Resûl-i Ekrem’in (s.a.s.) bir şeye sevindiğinde veya sevindirici bir haberle müjdelendiğinde Allah’a şükretmek için secde ettiği rivayet edilmiştir (Ebû Dâvûd, Cihad, 174; İbn Mâce, İkâmetü’s-salât, 192).

Bu secdelerin abdestli olarak yapılacağı konusunda bir hadis bulunmamaktadır. Bazı fakihler namaza kıyas ederek abdesti gerekli görmüşlerdir.

Şükür secdesi şöyle yapılır: Kıbleye dönerek tekbir alıp secdeye varılır, secdede iken tesbihatta bulunduktan sonra Allah’a hamd ve şükür edilip yine tekbir alarak ayağa kalkılır (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 597-598).

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