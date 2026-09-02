Cumhuriyet gazetesinde 1966 yılında başladığı gazetecilik hayatını uzun yıllar sürdüren Şükran Soner hayatını kaybetti. Muhabirlik ve köşe yazarlığının yanı sıra meslek örgütlerinde görev alan Soner, bir dönem Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanlığı yaptı. Peki, Şükran Soner kimdir?

Şükran Soner kimdir?

Şükran Soner, 1946 yılında dönemin Yugoslavya’sına bağlı, bugün Kosova sınırları içerisinde bulunan Priştine’de doğdu. Ailesiyle birlikte 1956 yılında Türkiye’ye göç etti.

Gazeteciliğe 1966 yılında Cumhuriyet gazetesinde muhabir olarak başlayan Soner, gazetenin işçi ve eğitim sayfalarını hazırladı. Meslek yaşamında çalışma hayatı, sendikalar ve emek hareketlerine ilişkin haber ve yazılara ağırlık verdi.

Şükran Soner, 12 Mart 1971’de Cumhuriyet’teki bazı çalışanlarla birlikte işten çıkarıldı. Bir yıl sonra Nadir Nadi döneminde gazeteye döndü.

1990 yılında Nadir Nadi’nin ölümünün ardından gazeteden ayrılan isimler arasında yer alan Soner, daha sonra yeniden Cumhuriyet’e döndü. Uzun yıllar “İşçinin Evreninden” başlığıyla köşe yazıları kaleme aldı ve 2026 yılına kadar yazarlığını sürdürdü.

TGS Genel Başkanlığı yaptı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası üyesi olan Soner, 1970’li yıllarda iki dönem TGS Genel Eğitim Sekreterliği yaptı.

1999 yılında TGS yönetimine girerek Genel Başkan Vekilliğine getirilen Soner, 2001 yılında Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı seçildi.

Sivil toplum kuruluşlarında görev aldı

Şükran Soner; İnsan Hakları Derneği, Ada Dostları Derneği ve Ekonomik Toplumsal Tarih Vakfı’nın kuruluş ve yönetim çalışmalarında yer aldı. Soner ayrıca Cumhuriyet Vakfı yöneticiliği görevini yürüttü.

Şükran Soner, gazeteciliğinin yanı sıra anı, gezi ve araştırma türlerinde kitaplar da kaleme aldı.