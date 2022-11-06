İmran Han hakkında yeni karar

Han yapılan saldırıyı iki ayağından yara alarak hafif atlatmıştı. Saldırının ardından tedavi gördüğü hastanede basına konuşan Han, "Başbakan Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkan Yardımcısı Tümgeneral Faisal Nasir'in planı olduğunu öğrendim." diyerek saldırıdan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i sorumlu tutmuştu.

Han'ın açıklamalarının ardından konuşan Şerif, iddiaları reddederek, "İmran Han beni, İçişleri Bakanı'nı ve bir askeri yetkiliyi suçladı. Bu komplonun bir parçası olduğum kanıtlanırsa istifa edeceğim." demişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi (PEMRA), "devlet kurumlarının suikast planlaması gibi asılsız iddialarla iftirada bulunduğu” gerekçesiyle eski Başbakan İmran Han’ın konuşmalarının televizyonlarda yayınlanmasına yasak getirdi.

PEMRA'dan yapılan açıklamada, Han’ın konuşmaları ve basın toplantılarının, tüm uydu kanallarından yayınlamasının yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, Han’ın konuşmalarında devlet kurumlarının suikast planlaması gibi asılsız iddialarla iftirada bulunduğu vurgulanarak, bu içeriklerin yayınlanmasının kamu düzenini bozabileceğine, halk arasında nefret oluşturabileceğine işaret edildi.

İmran Han’ın ifadelerinin çok sayıda yasayı ihlal ettiğine dikkat çekilen açıklamada, karara uymayan televizyon kanallarının lisanslarının askıya alınabileceği belirtildi.

PEMRA, 21 Ağustos'ta da Han’ın "devlet kurumlarını ve yetkililerini tehdit ettiği " gerekçesiyle konuşmalarının televizyonlardan canlı yayınlanmasını yasaklamıştı.

Öte yandan Han'a yönelik saldırıdan sonra ülke genelinde başlayan protestolar da sürüyor.

Dünkü gösterilere, Han'ın lideri olduğu Pakistan Adalet Hareketi Partisi destekçileri de katıldı. Çok sayıda kişi Lahor kentindeki Özgürlük meydanında toplandı.

Hükümet ve ordu karşıtı sloganlar atan protestocular ellerinde eski Başbakan lehine pankartlar taşıdı. Protestocularla, güvenlik güçleri arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Polis, kalabalığa biber gazı ile müdahale etti. Protestocular da taş ve sopalarla karşılık verdi.

İmran Han liderliğindeki partinin genel sekreteri, Han'ın kırmızı çizgileri olduğunu ve bu sınırın geçildiğini aktardı.