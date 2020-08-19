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Dünya Sudanlı isim İsrail sözleri sonrası görevden alındı
Dünya

Sudanlı isim İsrail sözleri sonrası görevden alındı

İsrail ile yakın zamanda normalleşeceği iddia edilen Sudan'da flaş bir gelişme yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 13:19:00 -
Sudanlı isim İsrail sözleri sonrası görevden alındı

Filistin davası satan Birleşik Arap Emirlikleri’nin İsrail ile yaptığı anlaşmanın ardından bazı bölge devletlerinden ilginç çıkışlar geldi.

Bunlardan biri olan Sudan’da Dışişleri Bakanlığı Sözücüsü Haydar Bedevi, ‘İsrail ile normalleşeceğiz’ açıklaması sonrası görevinden alındı.

Sudan basınında yer alan habere göre, ‘İsrail ile normalleşmek benzersiz olacak’ açıklaması yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Haydar Bedevi, bu sözleri nedeniyle ülkede tartışma konusu oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sudan Dışişleri, ‘İsrail ile ilişkiler konusunda bir planımız yok. Bizim sözcüye böyle bir talimatımız olmadı. Kamuoyunu bu açıklama ile aydınlatma gereği duyduk’ ifadeleri ile Haydar Bedevi’yi görevden alma kararı aldı.

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