Sudanlı Aisha Trabzon’a gelin geldi
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde inşaatlarda boya işlerinde çalışan 44 yaşındaki Hasan Ali Başaran, çalışmak için gittiği Sudan'da evlenen ve yaşamını başkent Hartum'da sürdüren dayısı Mehmet Caner aracılığıyla internet üzerinden görüşme yaparak Aisha Hassan Mohamed Saga ile tanıştı.
Sudan'a hiç gitmeyen Başaran, 6 ay boyunca çeviri programlarını kullanarak anlaştığı 35 yaşındaki Saga ile evlenmeye karar verdi. Vize işlemlerinin ardından Türkiye'ye gelen Saga ile Başaran, Akçaabat ilçesine bağlı Demirci Mahallesi'nde düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Nikah davetiyesinde adı Ayşe olarak yazılan gelin Saga, eşini ve Türkiye’yi çok sevdiğini söyledi.
Gelinin vize işlemlerini kolaylaştıran Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ise Hasan Ali Başaran ve Aisha Hassan Mohamed Saga çiftine mutluluklar diledi.