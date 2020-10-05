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Aktüel Sudan’ın doğusundaki hükümet karşıtı protestolarda 1 subay hayatını kaybetti
Aktüel

Sudan’ın doğusundaki hükümet karşıtı protestolarda 1 subay hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-05 23:38:31 -
Sudan’ın doğusundaki hükümet karşıtı protestolarda 1 subay hayatını kaybetti

HARTUM (AA) - Sudan’ın doğusundaki Kızıldeniz eyaletinin Hayya kentindeki hükümet karşıtı protesto gösterilerinde bir subay yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hayya kentindeki gösterilerde çıkan şiddet olaylarında Teğmen Bedevi Yusuf Abdullah’ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıntı verilmezken, yerel basında Teğmen Abdullah’ın görevli olduğu kamu binası önünde protestocular tarafından darp edilerek öldürüldüğü kaydedildi.

Port Sudan kentinde de hükümeti protesto eden gruplar ana caddeleri trafiğe kapattı.

Sudan hükümeti ile ülkenin batı ve güneyindeki Devrimci Cephesi bünyesinde 9 isyancı silahlı örgüt arasındaki çatışmaları sona erdirecek nihai barış anlaşması cumartesi imzalanmıştı.

Anlaşma dün Port Sudan ve Darfur'da protesto edilmişti.

Kızıldeniz Devlet Güvenlik Komitesi, tüm otobüs seyahatlerini durdurma kararı alırken başkent Hartum ile doğudaki şehirleri bağlayan yolların da kapatıldığı bildirilmişti.

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