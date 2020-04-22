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Sudan’dan getirilen 180 Türk vatandaşı Kütahya’da yurtlara yerleştirildi

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Sudan’dan Türkiye’ye getirilen 180 Türk vatandaşı, Kütahya’daki Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurtlara yerleştirildi.

2020-04-22 18:56:35 -
Sudan’dan getirilen 180 Türk vatandaşı Kütahya’da yurtlara yerleştirildi

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Sudan’dan Türkiye’ye getirilen 180 Türk vatandaşı, Kütahya’daki Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurtlara yerleştirildi.


Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonunda, ilgili bakanlıkların yürüttüğü ortak çalışmayla 180 Türk vatandaşı, Sudan Hava Yolları’na ait uçakla Kütahya Zafer Bölgesel Havalimanı’na getirildi. Uçaktan inenler sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde otobüslerle Kütahya şehir merkezine taşındı. Vatandaşlar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliye Çelebi Yerleşkesi’ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Yesevi ve Dumlupınar öğrenci yurtlarına yerleştirildi.


Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçlarının, Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Türk Kızılay ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce karşılanacağı belirtildi.

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