Sudan'daki sel felaketinde bilanço giderek artıyor

Sudan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 1 Ağustos'tan bu yana süren şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ölü sayısı 86'ya çıktı.

Nehir kenarlarında yaşayan halk uyarıldı

Meydana gelen seller nedeniyle 50 bin 102 binada hasar oluşurken, 5 binden fazla büyükbaş hayvan da telef oldu. Yağışların devam edeceği yönünde görüş bildiren Sudan Meteoroloji kurumu nehir kenarlarında yaşayanlara uyarılarda bulundu.

Afrika ülkesi Sudan'da geçtiğimiz aylarda darbe yapılmış, Ömer El Beşir yönetimden uzaklaştırılmıştı.