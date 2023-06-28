Sudan’da yerinden edilenlerin sayısı 2,5 milyona ulaştı

UNHCR tarafından yayımlanan makalede, “BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Sudan'daki krizden etkilenenler arasında insani ihtiyaçların giderek artmasından endişe duymaktadır; zira yerinden edilenlerin sayısı artmaya devam ederken, yardımların ulaştırılması güvensizlik, erişim eksikliği ve finansman yetersizlikleri nedeniyle büyük ölçüde kısıtlanmaktadır” denildi. UNHCR, çatışmaların başladığı 15 Nisan tarihinden bu yana 2,5 milyon sivilin yerinden edildiğini, bunların 560 bininin Mısır, Çad, Güney Sudan, Etiyopya ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi komşu ülkelere gittiğini bildirdi.

İNSANİ YARDIMLARIN ÖNÜNDEKİ ENGEL, DEVAM EDEN ÇATIŞMALAR

UNHCR, devam eden çatışmaların insani yardımların ulaştırılmasına engel olduğunu belirtti. Makalede, “Sudan'da başkent Hartum ile Darfur ve Kordofan bölgelerinde devam eden çatışmalar çok sayıda kişinin mahsur kalmasına ve temel insani yardımlardan mahrum kalmasına neden olmuştur. UNHCR, mülteciler de dahil olmak üzere yerinden edilmiş sivillerin ülke içinde ve sınır ötesinde güvenlik aramaya çalışırken hayati tehlike içeren engellerle karşılaştıklarına dair endişe verici raporlar almıştır. Çatışmaların yoğunluğu nedeniyle, hareket halindeki savunmasız insanlara son derece tehlikeli ve zor koşullarda kaçmaktan, fiziksel istismar, hırsızlık ve haydutluk riskiyle karşı karşıya kalmaktan ve bazı durumlarda çatışma bölgelerinden çıkmalarına izin verilmeyerek tekrar tehlikenin içine itilmekten başka seçenek bırakılmamıştır” denildi.

BATI DARFUR’DA ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

Makalede, sahada görev yapan BM görevlilerinin özellikle Batı Darfur’da çatışmaların şiddetlendiğini raporladığı ifade edildi. Bu nedenle yardımların ulaşmasının şu aşamada imkansız olduğu belirtilerek, “Sahadaki meslektaşlarımızdan gelen raporlara göre, çatışmaların endişe verici boyutlara ulaştığı ve etkilenen nüfusa hayat kurtaran yardımların ulaştırılmasını neredeyse imkansız hale getirdiği Batı Darfur'daki kötüleşen durumdan özellikle endişe duyuyoruz. Çad'a yeni gelen mülteciler arasında giderek artan sayıda yaralı sivil bulunmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

“KAYNAKLARIMIZ YETERSİZ”

BM, tüm çabalara rağmen kaynakların yetersiz kaldığını ifade ederek ek yardım çağrısında bulundu. Makalede, “Tüm çabalara rağmen kaynaklar yetersiz kalmaktadır. BM ve ortakları Sudan'daki ve komşu ülkelere kaçan milyonlarca insana yardım için 3 milyar dolardan fazla kaynak çağrısında bulunmaktadır. Kaçan insanlara kapılarını cömertçe açan hükümetler, uluslararası toplumdan daha fazla desteği hak etmektedir” denildi.



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