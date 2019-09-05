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Sudan’da sel mağduru 480 aileye yardım

Sudan’da selden en çok etkilenen Beyaz Nil eyaletinde 580 aileye gıda ve barınma malzemesi yardımı yapıldı.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:07
Sudan’da sel mağduru 480 aileye yardım

Sudan’da selden en çok etkilenen Beyaz Nil eyaletinde 580 aileye gıda ve barınma malzemesi yardımı yapıldı.


İHH İnsani Yardım Vakfı, selden etkilenen Sudan’da ilk etapta 580 aileye gıda ve barınma malzemesi yardımında bulundu. Başkent Hartum’un güneyindeki Beyaz Nil eyaletinde yapılan yardımlardan 3 bin 480 mağdur Sudanlı istifade etti.


Bölge sakinlerinden Husameddin Hasan Medeni, Kurban Bayramı’nın ilk gününde etkili yağışlar sonucu daha önce benzeri görülmemiş büyük bir sel felaketi ile karşılaştıklarını, çevrelerindeki 500 kadar evin tamamen yıkıldığını söyledi. Evleri yıkılan halkın, sıcakların arttığı ve sivrisineklerin yoğun olduğu şu günlerde oldukça zorlandığını, sıtma hastalığının yayıldığını belirten Medeni, hayırseverlerin destekleriyle sıkıntılarının hafiflemeye başladığını söyleyerek, yardımları için Türkiye’ye müteşekkir olduklarını ifade etti.



Son durum


Sudan, ağustosun başından bu yana şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketiyle mücadele ediyor. Temeli bulunmayan ve neredeyse tamamen topraktan yapılan binalar, yağmur ve sel sonucu yıkılıyor. Ülkenin tamamında etkili olan sellerde şu ana kadar 70’in üzerinde insan hayatını kaybetti. Ağustos ayının ikinci haftasında etkili olan aşırı yağışların neden olduğu taşkınlarda evleri yıkılan ya da hasar gören Sudanlıların, gıda ve barınma malzemeleri ihtiyacı bulunuyor.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:07
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