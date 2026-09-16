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Spor Fenerbahçe taraftarı öve öve bitiremiyordu! Bologna Tedesco'yu 4 maç sonra kovdu
Spor

Fenerbahçe taraftarı öve öve bitiremiyordu! Bologna Tedesco'yu 4 maç sonra kovdu

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Fenerbahçe taraftarı öve öve bitiremiyordu! Bologna Tedesco'yu 4 maç sonra kovdu

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra İtalya'ya giden Domenico Tedesco'nun Bologna macerası kısa sürdü. İtalyan ekibi, göreve getirdiği deneyimli teknik adamla yalnızca 4 maçın ardından yollarını ayırma kararı aldı.

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Bologna, teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırma kararı aldı.

Tedesco ile yollar ayrıldı

Bu sezon oynanan 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde eden İtalyan ekibi, 41 yaşındaki teknik adamın görevine son verdi.

 

Bologna, Raffaele Palladino ile anlaştı

Matteo Moretto'nun haberine göre Bologna kulübü, son olarak Atalanta'yı çalıştıran Raffaele Palladino ile anlaşmaya vardı.

 

Ligde rakip Torino

Öte yandan Bologna ligdeki bir sonraki maçını 19 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da Torino ile sahasında oynayacak.

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