Rusya’dan Ukraynalı sivillere İHA’lı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ukrayna’nın Dnipropetrovsk bölgesinde sivilleri taşıyan bir minibüsün Rusya tarafından İHA ile hedef alındığı bildirildi. Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirirken, en az 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.
4 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında sivil can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde sivilleri taşıyan minibüsü hedef aldı. İnsansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, en az 7 kişi de yaralandı. Bölge Valisi Oleksandr Hanzha, saldırının Nikopol kenti çevresinde gerçekleştiğini açıkladı.
Dnipropetrovsk Bölge Konseyi Başkanı Mykola Lukashuk ise, "Ruslar alaycı bir şekilde bir yolcu otobüsünü vurdu. Günlük işlerini yapmak üzere yola çıkan insanları taşıyan minibüsü hedef aldılar" ifadelerini kullandı.