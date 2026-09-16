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Teknoloji-Bilişim
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Yapay zeka gözlüklerinin okullarda kullanımı yasaklandı!

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AA Giriş Tarihi:

Yapay zeka gözlüklerinin okullarda kullanımı yasaklandı!

#1
Foto - Yapay zeka gözlüklerinin okullarda kullanımı yasaklandı!

Kararın, kamera ve yapay zeka özellikleri bulunan gözlüklerin okul ortamında öğrencilerin görüntü ve kişisel bilgilerinin izinsiz şekilde kaydedilmesi veya işlenmesiyle ilgili riskler nedeniyle alındığı bildirildi.

#2
Foto - Yapay zeka gözlüklerinin okullarda kullanımı yasaklandı!

Norveç'teki Fredrikstad Belediyesi, basına yaptığı yazılı açıklamada, belediyedeki okullarda öğrencilerin ve çalışanların Meta gözlükleri kullanmasının geçici olarak yasaklandığını belirtti.

#3
Foto - Yapay zeka gözlüklerinin okullarda kullanımı yasaklandı!

Gözlüklerde yapay zeka teknolojisinin yanı sıra mikrofon ve kamera gibi özellikler de bulunduğu aktarılan açıklamada, bunun neticesinde izinsiz görüntü ve ses kaydı alınabilmesinin muhtemel olduğu, bunun da kişisel güvenliğe zarar verebileceği ifade edildi.

#4
Foto - Yapay zeka gözlüklerinin okullarda kullanımı yasaklandı!

Açıklamada, "Okullarda teknoloji kullanımından önce gizlilik, güvenlik ve eğitsel kullanıma dair net bir çerçevenin oluşturulmasının önemli olduğuna inanıyoruz." sözlerine yer verildi. Norveç'te yayın yapan NRK, Akershus Belediyesinin de ağustosta okullarda hem öğrenciler hem de çalışanlar için benzer bir uygulama getirdiğini anımsatırken, başkent Oslo'daki okullar için de çalışmalar yapıldığını aktardı.

#5
Foto - Yapay zeka gözlüklerinin okullarda kullanımı yasaklandı!

Bu arada, Eğitim Bakanı Kari Nessa Nordtun da öğrencilerin görüntülenme veya kaydedilme korkusu yaşamamaları amacıyla okullardan, okul kurallarını kullanarak yapay zeka gözlüklerini yasaklamalarını talep etmişti. Kaynak: AA

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