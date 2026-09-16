Yapay zeka gözlüklerinin okullarda kullanımı yasaklandı!

Açıklamada, "Okullarda teknoloji kullanımından önce gizlilik, güvenlik ve eğitsel kullanıma dair net bir çerçevenin oluşturulmasının önemli olduğuna inanıyoruz." sözlerine yer verildi. Norveç'te yayın yapan NRK, Akershus Belediyesinin de ağustosta okullarda hem öğrenciler hem de çalışanlar için benzer bir uygulama getirdiğini anımsatırken, başkent Oslo'daki okullar için de çalışmalar yapıldığını aktardı.