Sudan'da protestolar büyüyor! 19 ölü 397 yaralı
Afrika ülkesi Sudan'da, kötü yaşam koşulları ve fiyat artışlarına tepki amacıyla düzenlenen protestolarda, 19 kişi hayatını kaybederken 397 kişinin de yaralandığı öğrenildi.27 Aralık 2018 Perşembe 23:48
Sudan’da artan pahalılık nedeniyle başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 19’a yükseldiği açıklandı.
Sudan’da kötü yaşam koşulları ve fiyat artışlarına tepki amacıyla halkın başlattığı protestolar devam ediyor. Sudan Enformasyon Bakanı Ahmed Bilal Osman yaptığı açıklamada, yaklaşık bir haftadır devam eden gösterilerde 19 kişinin öldüğünü açıkladı.
397 kişi yaralandı
Bakan Osman, 219’u güvenlik görevlisi 397 kişinin yaralandığını sözlerine ekleyerek halkı sükûnete çağırdı.
Bakan Osman, rejim değişikliği isteyen eylemcilere yönelik çağrıda bulunarak, rejim değiştirmenin tek yolunun şiddet değil, demokratik seçimler olduğunu söyledi.
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