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Sudan'da 23 partiden Beşir'e 'Geçiş Konseyi' çağrısı

Sudan'da 23 parti, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'e ülkeyi yönetmek için "Geçiş Konseyi" kurulması çağrısı yaptı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 07:03
Sudan'da 23 partiden Beşir'e 'Geçiş Konseyi' çağrısı

Sudan'daki Değişim İçin Ulusal Cephe Partisi, eski Başbakan Yardımcısı Mübarek Fadıl'ın lideri olduğu Ümmet Partisi, Gazi Salahuddin'in liderliğini yaptığı Şimdi Islah Hareketi Partisi ve Müslüman Kardeşler Hareketinin de aralarında bulunduğu 23 parti, başkent Hartum'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'e, ülkede işleri yürütmek için bir Geçiş Konseyi ve Milli Hükümet kurulması talebini ileteceklerini açıklayan partiler, taleplerini ne zaman iletecekleri konusunda tarih ise belirtmedi.

Basın toplantısında açıklanan ve Beşir'e iletilecek olan metinde, üzerinde anlaşılan başbakanın Geçiş Konseyi ve siyasi güçlerle istişare halinde kabineyi kurması, Sudan Meclisinin ve 18 eyaletteki hükümetler ile meclislerin feshedilmesi ve 100 üyeli Milli Meclisin kurulması öngörülüyor.

Metinde, yolsuzluk oranlarının arttığı, para basamayan, siyasi ve güvenlik açısından bozulmuş hükümet sistemindeki gevşeklik nedeniyle artan enflasyonun müsebbibi rejimin, Sudan'daki ekonomik çöküntü ve tahribatı onaracak mekanizmalara sahip olmadığı savunuldu.

Ümmet Partisi lideri Mübarek Fadıl, Ömer el-Beşir'e sunacakları taleplerinin özgün olduğunu ve sükunet içerdiğini belirterek, "(Beşir rejimini kastederek) İş bitti. Yeni bir döneme geçmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Fadıl, ülkedeki krizlere çözüm bulabilmek için diğer muhalif oluşumlara da kapılarının açık olduğunu kaydetti.

Şimdi Islah Hareketi hükümetten çekildi

Şimdi Islah Hareketi lideri Gazi Salahuddin ise hükümetten çekildiklerini duyurdu.

Salahuddin, siyasi partilerin, Devlet Başkanı Beşir'in görevi bırakması talebiyle düzenlenen gösterilerde sokağın gerisinde kaldığını, bu durumun vatandaşlar ile partiler arasında köprü kurulması için çalışmalarını gerektirdiğini söyledi.

Beşir'e Geçiş Konseyi çağrısında bulunan partiler arasında eski Başbakan Yardımcısı Mübarek Fadıl'ın lideri olduğu Ümmet Partisi ile Gazi Salahuddin'in partisi Şimdi Islah Hareketi ve Müslüman Kardeşler Hareketi öne çıkıyor. Değişim İçin Ulusal Cephe, bünyesinde 22 partiyi barındırıyor.

Doğu Afrika ülkesi Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği, Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor.

Hükümet, eylemlerde şu ana kadar 19 kişinin öldüğünü, 406 kişinin yaralandığını açıklarken, muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu belirtiyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 08:12
  1. Beşir
  2. Geçiş Konseyi
  3. Sudan
  4. Anadolu Ajansı

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