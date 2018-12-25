0553 313 94 23

Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'

Sudan Ulusal Kongre Partisi Lideri Muhammed Mustafa, adın vermek istemediği bir ülkenin kendilerine 'Türkiye, Katar ve İran'la ilişkileri kesmesi karşılığında' yardım teklifinde bulunduğunu açıkladı.

25 Aralık 2018 Salı 14:15
Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'

Sudan'da iktidarda bulunan Kongre Partisi lideri, adını açıklamak istemediği bir ülkenin kendisine 'Türkiye, Katar ve İran'la ilişkileri kesmesi karşılığında' yardım teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Sudan Ulusal Kongre Partisi Lideri ve Sudan Parlamentosu Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Muhammed Mustafa, Sudan'ın Türkiye, İran ve Katar'la ilişkileri kesmesi karşılığında adını vermek istemediği bir ülkenin kendilerine yardım teklif ettiğini açıkladı.

Sudan ve Katar basınında geniş yer bulan habere göre; ekmek ve yakın zamlarının protesto edildiği Sudan'ın içinde bulunduğu ekonomik krizin aşılması karşılığında Sudan'dan adı geçen ülkelerle ilişiğini kesmesinin yanı sıra Müslüman Kardeşler Cemaati ile de irtibatlarının koparılması talep edildi.

Sudan bu teklifi reddetti

Ulusal Kongre Partisi Lideri Muhammed Mustafa söz konusu teklifi tereddütsüz bir şekilde reddettiklerini açıklayarak Katar'ın ve Türkiye'nin Sudan'a yönelik yatırımları karşısında bu teklifin kabul edilmesini "nankörlük" olarak nitelendirdi.

Katar'dan Sudan'a telefon

Katar Emiri Temim el Sani 22 Aralık Cumartesi günü, Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir'i arayarak Katar'ın, içinde bulunduğu ekonomik krize karşı Sudan'ın yanında olduklarını belirtti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 14:15
  1. Sudan
  2. Katar

YORUM YAZ

  • şenay doğan şenay doğan 40 dk önce
    BAKARA148

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Abdi İbrahim'e iki ayrı organizasyondan ödül
  1. Abdi İbrahim'e iki ayrı..
  2. Sudan'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı..
  3. ÖSO Münbiç’i sarıyor! YPG’li..
  4. İstanbul'da şok görüntü! Aracın önünü..
  5. Rusya'dan Türkiye açıklaması: Bir..
  6. ABD medyası, Trump'ın Suriye kararını..
  7. AK Parti Ankara ilçe belediye başkan..
  8. İlk 6 ayda sadece anne sütü verin
  9. CHP, Ekrem İmamoğlu için tarih verdi
  10. Kış ortasında yüzme yarışına 150 başvuru
  11. Forbes'un "Türkiye'nin Yaşayan En..
  12. Rusya'dan ABD açıklaması: Şüphelerimiz..
  13. Netanyahu’nun katliam serüveni!
  14. İş dünyasından asgari ücret..
  15. Fenerbahçe eski günleri mumla arıyor
  16. İranlı din adamına uzun süre sonra..
  17. İran Meclisi'nde bütçe gerilimi
  18. 'Ramiz dayı'ya hapis cezası verildi
  19. HDP'den en az 60 bin oy almamız lazım
  20. İzmit Körfezi'ne gemiden palm yağı..
Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?

Günün Karikatürü

25 Aralık 2018
Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?