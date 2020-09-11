  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sudan yerel para birimindeki çöküşün ardından ekonomik acil durum ilan etti
Ekonomi

Sudan yerel para birimindeki çöküşün ardından ekonomik acil durum ilan etti

Maliye Bakanı Hibe Muhammed Ali, döviz piyasalarında yaşananların "sistematik sabotaj" olduğunu belirtti

Yeniakit Publisher
2020-09-11 01:38:43 -
Sudan yerel para birimindeki çöküşün ardından ekonomik acil durum ilan etti

HARTUM (AA) - Sudan, yerel para birimi cüneyhteki son bir haftada yaşanan hızlı ve keskin düşüşler sonrası ekonomik acil durum ilan etti.

Maliye Bakanı Hibe Muhammed Ali, devlet televizyonunda yayımlanan basın toplantısında, döviz piyasalarında yaşananların "sistematik sabotaj" olduğunu, cüneyhteki ani düşüşler sonrası ekonomik acil durum ilan ettiklerini belirtti.

Döviz kurlarının bu kadar büyük ölçüde yükselmesi için hiçbir ekonomik gerekçe bulunmadığını aktaran Bakan Ali, "Şu anda yaşananlar, Sudan ekonomisini sabote etmek ve geçiş hükümetini nefes alamayacak duruma getirmektir." ifadelerini kullandı.

Manipülatörlere fırsat verilmeyeceğini ifade eden Ali, ekonomiyi korumak için çıkarılan caydırıcı yasaların, polis, ordu ve istihbarattan oluşan ortak bir güç desteğiyle uygulanacağını kaydetti.

Konuyla ilgili Geçici Sudan hükümetinden art arda açıklamalar geldi.

Sudan Adalet Bakanı Nasreddin Abdulbari, yasa dışı döviz işi yapanların cezasının bir yıldan 10 yıla çıkarıldığını duyurdu.

Devrim düşmanlarının ekonomiyi devrime karşı mücadele mekanizmalarından biri olarak kullandığını iddia eden Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih de " Son birkaç günde yaşananların devrime ve devrim hükümetine karşı bir savaş ve kasıtlı bir sabotaj olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Sudan cüneyhi, son bir haftada ani ve keskin düşüşler kaydetti. Resmi kurda dolar 55 cüneyhten işlem görürken, karaborsada bugün 275 cüneyh ile tarihi zirvesini gördü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi konusu ne?
Medya

Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi konusu ne?

Masumlar Apartmanı oyuncuları, TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi konusu, Masumlar Apartmanı ilk bölüm fragmanı ve dizi hakkında ayrıntılar hab..
Yüz maskelerine karşı bomba iddia: Aşıya gerek kalmayabilir!
Korona Virüs

Yüz maskelerine karşı bomba iddia: Aşıya gerek kalmayabilir!

ABD’li bilim insanları, maske katmanından geçen daha küçük viral yüklerin neden olacağı enfeksiyonların, koronavirüse karşı bağışıklık oluşt..
Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Köpeğine kediyi parçalattı
Gündem

Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Köpeğine kediyi parçalattı

İstanbul Beşiktaş’ta bir vahşet meydana geldi. Pitbull cinsi köpeğine kediyi parçalatan vatandaş büyük tepki gördü.

Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı