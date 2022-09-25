Sudan ucuz hocayı takımın başına geçirdiler

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Bir süredir teknik direktör arayışında olan Göztepe, İsmail Kartal ve Hikmet Karaman yerine genç teknik adam Ekrem Dağ ile anlaştı.
Bir süredir teknik direktör arayışında olan Göztepe, İsmail Kartal ve Hikmet Karaman yerine genç teknik adam Ekrem Dağ ile anlaştı.
Göztepe'de teknik direktör düğümü çözüldü. İzmir ekibinde gündeme İsmail Kartal, Hikmet Karaman gibi isimler gelse de söz konusu isimlerle resmi adımlar atılamamıştı. Özellikle taraftarlar İsmail Kartal üzerinde dururken, hocanın yüksek maaş talebi anlaşmaya engel olmuştu.
NE İSMAİL HOCA, NE HİKMET HOCA
Adı İsmail Kartal, Hikmet Karaman gibi isimlerle anılan Göztepe'de yeni teknik direktör de belli oldu. Sarı-Kırmızılılar göreve sezon sonuna kadar Ekrem Dağ'ı getirdi. 41 yaşındaki teknik direktörün 500 bin TL maaş alacağı öğrenildi.
SÜPER LİG'DE DE FORMA GİYDİ
Teknik direktörlük kariyerine 2017 yılında Fladnitz kulübünde başlayan Ekrem Dağ, 2019-2021 yılları arasında da Başakşehir'de yardımcı antrenörlük görevini yürütmüştü. Futbolculuk kariyerine Sturm Graz altyapısında başlayan Ekrem Dağ, Beşiktaş'ta da forma giymişti.
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