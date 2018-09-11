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Sudan koordinatları verdi, araziler Türkiye'ye teslim edildi!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Bekir Pakdemirli, 'Türkiye, Sudan ve üçüncü ülkelerin gıda arz güvenliğini sağlayacak olan 780 bin 500 hektarlık arazinin koordinatları bize teslim edildi' dedi.

11 Eylül 2018 Salı 00:22
Sudan koordinatları verdi, araziler Türkiye'ye teslim edildi!

Türkiye Hartum Büyükelçiliğinde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin başkanlığında ve Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ile Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in katılımıyla iki anlaşmaya imza atıldı.

SUDAN'A YATIRIMIN ÖNÜ AÇILDI

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Sudan Petrol Bakanlığı arasında bir sahanın geliştirilmesi için imzalanan çalışma anlaşmasıyla Sudan’a yatırım yapmanın önü açıldı.

TÜRKİYE'YE ARAZİLERİN KOORDİNATLARI VERİLDİ

Diğer anlaşmada Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ile Sudan Tarım ve Ormancılık Bakanlığı arasında imzalandı.

Söz konusu anlaşmayla Türkiye'nin kullanımına açılacak arazilerin koordinatları belirlendi. Anlaşma, Türkiye'den Sudan'a gidecek makine ve teçhizatın gümrüklerden geçişini kolaylaştıracak ve sürecin ardından Türk iş adamlarının yatırımı başlayacak.

"100 MİLYON DOLARLIK YATIRIM"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, imza töreninde yaptığı konuşmada, TPAO anlaşmasının akabinde başlangıçta 100 milyon dolara varan yatırımın Sudan’a yapılacağını kaydetti.

Ziraat Katılım Bankasının da Hartum’da bir şube açması konusunda dün anlaşmaya varıldığını belirten Pakdemirli, "İki ülke arasındaki ticaret miktarını artırmak için bankacılık ve finans sektörünün de bu işin içinde olması gerekiyor. Bu da saç ayaklarından birini daha tamamladığımız anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

KASIMDAN İTİBAREN ARAZİLER TESLİM ALINACAK

Pakdemirli, Türkiye’nin kuracağı pilot çiftlik için 12 bin 500 dönümlük alanın ekipler tarafından gezilerek beğenildiğini, kasımdan itibaren o alanın da teslim alınacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli, Türkiye, Sudan ve üçüncü ülkelerin gıda arz güvenliğini sağlayacak olan 780 bin 500 hektarlık arazinin de koordinatlarının kendilerine teslim edildiğini açıkladı.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 00:22
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