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Dünya Sudan Başbakanı Hamduk'tan 'İsrail' tavrı
Dünya

Sudan Başbakanı Hamduk'tan 'İsrail' tavrı

Sudan Başbakanı Hamduk, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya geçiş hükümetinin İsrail'le ilişkileri normalleştirme yetkisine sahip olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 20:46:00 -
Sudan Başbakanı Hamduk'tan 'İsrail' tavrı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin bölgesel ilişkileri görüşmek için Sudan'a gitti.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile görüşmesi beklenen Pompeo, burada öncelikle Sudan geçiş hükümetinin başbakanı Abdullah Hamduk ile görüştü. 

Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih'in yaptığı açıklamaya göre; Hamduk ve Pompeo, ikili ilişkileri ve ABD hükümetinin geçiş dönemine verdiği desteği konuştu.

Hamduk ve Pompeo, görüşmede İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusu da ele aldı. 

ABD'nin teröre destek veren ülkeler listesinden Sudan'ı çıkarmasını görüşen Başbakan Hamduk, Pompeo'ya İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi konusunun ayrı bir mesele olması gerektiğini bildirdi.

Başbakan Hamduk, Sudan geçiş hükümetinin İsrail ile normalleşmeye karar verme yetkisinin olmadığını dile getirdi

 

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