Suçu itiraf ettiler, altının yerini söylemediler

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 14 Ekim'de, hemşire Esma Aslan'ın (44) annesi Zekiye Aslan'ı telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, Esma Aslan'a ait 1 kilo 200 gram altını karşılaştırma yapılacağı bahanesiyle aldı. Aslan'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı; altının izine ise rastlanmadı.

Diyarbakır Adliyesi önünde açıklama yapan Esma Aslan, tutuklananların altının akıbeti konusunda konuşmadığını söyledi: "Suçu itiraf ediyorlar ama altını nereye bıraktıklarını, kime bıraktıklarını itiraf etmiyorlar."

Altınları karşılaştırma bahanesiyle istediler

Telefondaki kişiler, aileye ait kimlik ve adres bilgilerini paylaşarak güven kazandı. Zekiye Aslan'ın 2017 yılında kaybettiği kimlik kartıyla ilgili bir dolandırıcılık yaşandığını, kimlik bilgilerini kullanan bir kadının eşiyle birlikte kuyumcudan altın çaldığını öne süren şüpheliler, evdeki altınları karşılaştırma yapılması amacıyla istedi. Yönlendirmenin ardından altın, kapıya gelen kişiye teslim edildi.

Olay sabahı annesinin evde yalnız olduğunu, kendisinin hastanede görevde bulunduğunu anlatan Esma Aslan, annesinin 4 saatlik telefon trafiğiyle ikna edildiğini söyledi. Aslan'ın aktardığına göre kamera kayıtlarında kapıya 2 kişinin geldiği görülüyor; biri altını annesinin elinden teslim alıyor, diğeri gözcülük yapıyor. Aslan, emniyet yetkililerinin kendilerine toplamda kaç kişi olduğunu belirtmediğini ifade etti.

24 saat geçmeden 2 şüpheli yakalandı

Emniyetin çalışmasıyla olaydan 24 saat geçmeden 2 şüphelinin yakalandığını ve suçlamaları kabul ettiğini söyleyen Aslan, 15 Ekim'de annesinin şüphelileri bizzat teşhis ettiğini, şüphelilerin ertesi gün savcılıkça tutuklandığını anlattı. Üçüncü şüphelinin de tutuklandığını sonradan öğrendiğini belirtti.

Tutuklanan şüphelilerin ailelerinin kendilerine ulaşıp uzlaşma teklif ettiğini söyleyen Aslan, bir şüphelinin dayısının telefonla arayarak "Yeğenim masumdur" dediğini, ardından "Gelin payımıza düşen 1 liraysa biz 2 lira verelim" teklifinde bulunduğunu aktardı. Aslan, annesinin şüphelileri bizzat tanıdığını, altını alan kişilerin apartmandan çıkışının da kamera kayıtlarında net biçimde göründüğünü söyledi.

Çalınan altının güncel değerinin yaklaşık 8 milyon lira olduğunu belirten Aslan, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurdu. "Benim 14 yıllık emeğim, alın terim. Altınlarımın bir an önce bulunmasını istiyorum" diyen Aslan, işin ucunda başka şebeke elemanları varsa yakalanmalarını, ağır cezaya çarptırılmalarını ve altınının geri verilmesini talep etti.