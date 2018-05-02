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"Suçlu çocuk yok, suça itilmiş çocuk var"

Mersin Barosu avukatlarından Tülay Sevgi Tunalı Can,aile ilgisizliğinin çocuğu suça ittiğinivurguladı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 23:12
"Suçlu çocuk yok, suça itilmiş çocuk var"

Mersin Barosu ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, çocukların suç sayılan olumsuz davranışlardan kaçınmaları ve karşılaşacakları cezai neticelerden zarar görmelerinin önlenmesi amacıyla, lise öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim çalışmaları, Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Ruşen Ayşen Ayılgan ve Başkan Yardımcısı Kamil Ekinci’nin katılımıyla gerçekleşen eğitimde, öğrenciler suç sayılan olumsuz davranışlar ve hukuki sonuçları konusunda bilinçlendirildi.

'Yargıtay kararları ışığında, çocukların okulda ve günlük yaşamlarında birbirlerine göstermiş oldukları ve Türk Ceza Kanunu anlamında da suç teşkil eden davranışlar' ve 'Suç sayılan olumsuz davranışların hukuki sonuçları' konulu eğitim programında konuşan Avukat Tülay Sevgi Tunalı Can, çocuğun suça itilmesinde aile faktörünün önemli olduğunu belirterek, “Yapılan araştırmalara baktığımızda, suç işleyen çocukların daha çok aile bağlarının kopuk, aile şefkatinden yoksun çocuklar olduğunu görüyoruz. Aile fertlerinin ilgisizliği, yanlış tutumu, eğitimsiz ve bilinçsiz olması çocuğu suça yöneltiyor. Aslında suçlu çocuk yok, suça itilmiş çocuk vardır” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 23:12
  1. mersin barosu
  2. Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi
  3. Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Ruşen Ayşen Ayılgan
  4. Kamil Ekinci’
  5. Avukat Tülay Sevgi Tunalı Can
  6. suça itilmiş çocuk

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