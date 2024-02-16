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Gündem Suç örgütlerine 9 ilde Kafes operasyonu! 2 çete çökertildi… 61 gözaltı
Gündem

Suç örgütlerine 9 ilde Kafes operasyonu! 2 çete çökertildi… 61 gözaltı

Yeniakit Publisher
2024-02-16 08:36:00 - 2024-02-16 08:40:21

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’de Elebaşılığını Kırmızı Bülten ile aranan Beratcan GÖKDEMİR’in (yurtdışı firar) yaptığı organize suç örgütü ile İstanbul’da elebaşılığını Ulusal Aranma kaydı bulunan Ferhat DELEN’in (yurtdışı firar) yaptığı Organize Suç Örgütüne İstanbul ve İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak “KAFES-41” operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde eş zamanlı operasyonlar sonucunda 2 çetenin çökertildiğini duyurdu.

Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı şöyle:

 

İzmir’de Elebaşılığını Kırmızı Bülten ile aranan Beratcan GÖKDEMİR’in (yurtdışı firar) yaptığı organize suç örgütü ile

❌İstanbul’da elebaşılığını Ulusal Aranma kaydı bulunan Ferhat DELEN’in (yurtdışı firar) yaptığı Organize Suç Örgütüne İstanbul ve İzmir merkezli 9️⃣ ilde eş zamanlı olarak “KAFES-41” operasyonu düzenlendi.
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Örgütü Üyesi 6️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı❗️

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız❗️

 

❌Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize

Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle ve suç örgütlerine silah temin eden şüphelilerin;

 

2 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdikleri,

2 adet kasten öldürmeye teşebbüs olayını gerçekleştirdikleri,

11 adet kasten yaralama olayını gerçekleştirdikleri,

Diğer suç örgütleri ile çok sayıda silahlı çatışmaya girdikleri,

Anlaşmazlık yaşadığı şahıslara yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve silahlı saldırı eylemi gerçekleştirdikleri,

Çok sayıda ruhsatsız silah yakalattıkları,

Korkutma ve haraç alma amaçlı çok sayıda işyerinin kurşunlanması olayını gerçekleştirdikleri ve

Yağma suçlarını işledikleri tespit edildi.

 

Operasyonlarda;

 

❗️3️⃣7️⃣ Ruhsatsız Tabanca

❗️5 adet av tüfeği, çok sayıda mermi

❗️3 adet çelik yelek ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin Duası Sizinle

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