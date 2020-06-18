SUBÜ mezunu Türkiye’de bir ilk olan laboratuvarı kurdu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 2019 yılında mezun olan Gökay Gündüz, akıllı ve çevre dostu binalarda kullanılan ve Avrupa’da bir standart haline gelen KNX logolu cihazların test edilmesi için Türkiye’de bir ilk olarak KNX Test Laboratuvarı’nı kurdu. Gündüz, iş hayatına hızlı bir şekilde atılmasında ve adapte olmasında SUBÜ’nün eğitim anlayışının büyük önemi olduğunu vurguladı.

SUBÜ Teknoloji Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu Gökay Gündüz, KNX Test Laboratuvarı’nı Türkiye’de ilk olarak kuran isim oldu. KNX sistemi; Dünya’da ısıtma, havalandırma, güvenlik sistemi, aydınlatma, panjur kontrolü, su kontrolü, enerji yönetimi, akıllı sayaç ve bunların yanı sıra ev aletleri, ses/video gibi bütün ev ve bina kontrolü uygulamaları için kullanılan uluslararası bir standart. KNX standartlarında yapılan cihazların son kullanıcıya sunulmadan önce ilk olarak söz konusu test laboratuvarından, daha sonra ise KNX’ten onay alması gerekiyor. Gündüz’ün kurduğu laboratuvarla, KNX cihaz üreticileri cihazlarını test ettirmek için yurtdışı firmalara başvurmak zorunda kalmayacak.

Akıllı ve çevre dostu binaların oluşturulması için KNX logolu cihazların önemine değinen Gökay Gündüz, “Üreticiler 2002 yılında Avrupa’da 3 farklı protokol kullanıyorlardı. Bunu standartlaştırma yönündeki arzuları KNX organizasyonunun kurulmasını sağladı. KNX Test Laboratuvarı’nı kurmak için öncelikle KNX’e başvuru yapılması gerekiyor. Sizden rastgele bir cihazı alıp fiziki ve yazılımsal olarak test etmeniz isteniyor. Bu testin ise normal bir laboratuvar gibi prosedürlere uygun olarak raporlandırılması bekleniyor. Test raporunun oluşturulmasının ardından KNX organizasyonundan deneyimli bir kişi test mühendisi ile web konferans yapıyor. Konferansta KNX standartlarında hâkimiyet ölçülüyor. Test raporu detaylı bir şekilde inceleniyor. Canlı yayında testin yeniden yapılması isteniyor. Bu adımlar başarılı bir şekilde tamamlandığında akreditasyon süreci başlatılıyor. Ben KNX standartlarını ilgili dokümanları okuyarak öğrendim. Uygun bir test raporu sundum. Konferansın da olumlu sonuçlanmasının ardından laboratuvarımız KNX tarafından akredite edilerek web sitesinde yayınlandı” dedi.

BOSMER firmasında Laboratuvar Sorumlusu olarak görev yaptığını belirten Gündüz, “SUBÜ’nün uygulamalı eğitim modelinin bana özellikle Ar-Ge çalışmalarında büyük katkısı oldu. Teorik bilgileri pratiğe dökmek öğrenme sürecini çok daha iyi pekiştiriyor. Böylece hem bilgiler her zaman taze kalıyor hem de yetkinlik kazanılıyor. İşe başlama sürecimin bu kadar hızlı gerçekleşmesinde de uygulamalı eğitim modelinin etkisi var. İşe adapte olma ve alanımda yetkinleşme sürecim çok hızlı bir şekilde gerçekleşti. SUBÜ’de hocalarımız ezber odaklı değil, konunun mantığını kavramaya ve pratiğe dayalı bir eğitim anlayışını benimsiyorlar. Gelişim sürecimde ve kariyerimin güzel bir şekilde başlamasında aldığım bu eğitim kilit role sahip” diye konuştu.