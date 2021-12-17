Su zammının faturasını yine Cumhur’a yıktılar

Zekeriya Say İstanbul

İmamoğlu’na bağlı İSKİ’nin suya yüzde 57,38 zam ve her ay TÜFE oranında artış talebi Cumhur İttifakı bloğu tarafından engellenirken CHP’li İmamoğlu’nun ekibi ve medyası şeytana bile pabucunu ters giydirecek açıklamalarla İstanbullunun karşısına çıktı.

CHP ve İyi Parti’nin % 53 zam teklifini AK Prati+MHP sayesinde % 17,80 oranına çekilmesini bağlamından koparan İBB yönetimi ve fondaş medya, “AK Parti ve MHP’nin önerisiyle suya zam yapıldı” ifadelerini kullanarak adeta 16 milyon vatandaşın aklıyla dalga geçti. Sayıştay’ın aykırı bulması sonucu İmamoğlu’nun talimatıyla kaldırılan İnsani Su Kullanımının yeniden yürürlüğe girmesini de manipüle eden CHP’li yönetim ise büyük bir pişkinlik örneği sergileyerek 17,80’lik artışa rağmen suya yüzde 6 indirim yaptıklarını iddia etti.

Aldığımız kararı çarpıttılar

En temel insani hak olan su üzerinden yürütülen kirli algı operasyonunu Akit’e değerlendiren İBB Tarife Komisyonu Başkanı Hidayet Erdöl, “CHP’li İBB yönetiminin bize getirmiş olduğu zam teklifinde yüzde 88’lere varan bir artış talebi olmasına rağmen bunlar ‘yeniden değerleme’ istiyoruz diyorlar. Ama açıklamalar kısmında ise her ay TÜFE oranında artış yansıtacaklarını ve İnsani Su Kullanım Hakkını kullandırmayacaklarını söylüyorlar.

Bu verilerin tümünü topladığımızda CHP’nin teklifi yüzde 57,38 değil daha uç rakamlara çıkıyor. Eğer biz CHP’nin teklifini kabul etmiş olsaydık vatandaşın faturasına yansıması çok daha yüksek olacaktı.

Biz, Mayıs 2019’da olduğu gibi insani su kullanım hakkını ilave ettik. Onlar da bizim aldığımız kararı indirim olarak çarpıttı.”

Sözcü’nün yaptığı şeytanlık

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun suya yapmayı amaçladığı yüzde 88’lere varan fahiş zam talebini çarpıtan Sözcü gazetesi ise şeytanın bile aklına gelmeyecek bir gazetecilik örneği sergiledi.

Cumhur İttifakı’nın oylarıyla CHP’nin yüksek zammı engellenip, makul orana çekilmesini okuyucularına, “AKP-MHP grubunun önerisi ve oyları ile zam oranı yüzde 17.80 oldu” şeklinde duyurdu.