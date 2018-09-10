Su ürünleri sektörü Güney Sudan’ı radarına aldı

İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında İzmir’e gelen Güney Sudan Canlı Hayvan ve Balıkçılık Bakanı Hon. James Janka Duku ve beraberindeki heyeti Ege İhracatçı Birlikleri’nde ağırlayan Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Güney Sudan’a Türkiye’den gıda ürünleri ihracatı olmadığını, Güney Sudan’a ihracatın başlaması için önemli ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.