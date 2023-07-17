Su altında kalan tünelde ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi!

Güney Kore'nin Cheongju şehrinde sular altında kalan bir tünelde mahsur kalan yolculardan ölenlerin sayısı 37'ye yükselirken 10'dan fazla kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Merkezi Afet ve Güvenlik Önlemleri Karargahı, ülkede etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan ve selden dolayı bir tünelde çok sayıda kişinin mahsur kaldığını açıkladı.

Açıklamada, şiddetli yağışlara bağlı sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 37’ye yükselirken, 10’dan fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Aşırı yağış nedeniyle ülkede 13 ilde toplam 7 bin 866 kişi tahliye edilirken, 20 bin hektarlık tarım arazisi sular altında kaldı, 561 bin hayvan telef oldu.

Ayrıca etkili olan yağışlar nedeniyle 216 yol trafiğe kapandığı, 273 kamu ve özel mülkün de hasarı rapor edildiği bildirildi. (İLKHA)

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