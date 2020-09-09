Sturgis Motosiklet Rallisi, ABD'de Kovid-19'u en fazla yayan etkinlik olabilir

ANKARA (AA) - ABD'de ağustos başında yapılan Sturgis Motosiklet Rallisi'nin, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ülkede en fazla yayan etkinlik olabileceği bildirildi.

Amerikan basınında çıkan haberlere göre, Çalışma Ekonomisi Enstitüsünün San Diego Üniversitesi Sağlık Ekonomileri ve Politika Çalışmaları Merkezinin ortaklığıyla yürüttüğü araştırma çerçevesinde, Sturgis Motosiklet Rallisi'ne katılanların cep telefonu sinyalleri ve etkinlik sonrasında döndükleri bölgelerde Kovid-19 vaka sayıları incelendi.

Araştırma, 2 Ağustos-2 Eylül arasında doğrulanan 266 bin 796 vakanın, Güney Dakota'daki bu etkinlikle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Colorado Üniversitesinde Ekonomi Profesörü olan Andrew Friedson, New York Daily News'e yaptığı açıklamada, Sturgis ile bağlantılı vaka sayısının, araştırmanın yapıldığı zaman diliminde 1,4 milyon Kovid-19 vakasının yüzde 19'una tekabül ettiğini söyledi.

Friedson, "Bildiğim kadarıyla bu tek başına en büyük süper yayıcı etkinlik. Daha büyüğünü bilmiyorum." diye konuştu.

Araştırmanın 63 sayfadan oluşan raporunda, Sturgis katılımcılarının en fazla akın ettiği bölgelerde Kovid-19 vakalarının yüzde 10,7 arttığı, bu etkinliğin, 12,2 milyar doları bulacağı hesap edilen, azımsanmayacak kamu sağlığı harcamasına yol açtığı sonucuna varıldığı ifade edildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi eski çalışanı Scott Gottlieb de Twitter hesabında "Bu makaledeki hesaplamalar doğrulanırsa Sturgis, ABD'de incelenen en süper yayıcı etkinlik olacaktır." paylaşımını yaptı.

Rapora göre, ağustos ayında 10 gün süren Sturgis katılımcılarının yüzde 90'ından fazlası bu yıl Güney Dakota dışından geldi. Etkinliğe 460 binden fazla kişinin katıldığı ifade ediliyor.