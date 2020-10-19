STSL puan durumu | Güncel puan durumu
Bugün hangi maçlar var? | Süper Lig'de 5. hafta 19 Ekim Pazartesi akşamı oynanacak maçlarla tamamlanacak. Ligin 5. haftasını bay geçen takım Beşiktaş olurken Fenerbahçe Göztepe karşısında 3-2'lik galibiyet aldı. Peki, Fenerbahçe'nin kaç puanı var? | Süper Lig'de lider kim? | Süper Lig puan durumu güncel.
STSL fikstür | Liglere verilen milli ara tamamlandı ve Süper Lig’de 5. hafta maçları oynandı. Haftanın kapanış maçı 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Peki, güncel puan durumuna nasıl öğrenilir?
STSL puan durumu | Güncel puan durumu
Süper Lig'de 5. hafta Galatasaray-Alanyaspor, Gençlerbirliği-Denizlispor maçlarıyla tamamlanacak. Ligde bu yıl 21 takım yer alıyor. Bu sebeple haftayı bay geçen eki Beşiktaş oldu.