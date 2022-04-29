Stor perde çıkarmadan temizlenir mi? Stor perde nasıl temizlenir, evde stor perde nasıl yıkanır?

Stor perde son günlerde adından çokça bahsedilen perde modellerinden biridir. Görünümüyle herkesi cezbeden stor perdelerin en büyük sorunu temizliğidir. Herkesin kafasında soru işareti bırakan stor perde temizliği bazen satın alırken bile kararsızlıklar yaşatabilir.

Stor perdeyi çıkarmadan temizlenir mi?

-Asılı olan stor perdeniz için leke çıkarıcı, arap sabunu, halı şampuanı veya sabun rendesi gibi deterjanlar kullanabilirsiniz. Çok fazla kimyasal içeren ürünler perdelerinizin zarar görmesini ve renklerin değişmesine neden olabilir.

-Bir kova içerisine sabunlu bir su hazırlayarak asılı olan perdenizi tamamen açarak bol köpüklü suyunuz ile silebilirsiniz.

-Perdenizi silerken birinin perdeyi tutması veya arka kısmına sabitleyici herhangi bir şey koymanız perdenin temizliğini kolaylaştıracaktır.

-Sabunlama işlemi bittikten sonra duru su ile perdenizi durulayın.

-Perdelerinizi açık bir şekilde kurumasını bekleyebilirsiniz veya kuru bir bez ile kurulayarak daha çabuk kurumasını sağlayabilirsiniz.

-Stor perdelerde kullanılan kumaşlar sert bir yapıda oldukları için katlanmaması ve buruşturulmaması gerekmektedir. Bu kumaşlar katlandığında üzerinde iz oluşmakta ve ütü yoluyla bu izler giderilememektedir. Bu sebeple stor perde yıkama işlemi üzerinde hassas davranılması gereken bir işlemdir.

Stor perde yıkama

Öncelikle stor perdeyi mekanizmasıyla birlikte bulunduğu yerden çıkartalım

Eğer balkonumuzda, banyomuzda yada terasımızda stor perdeyi takabileceğimiz bir korniş varsa stor perdemizi bu korniş vasıtasıyla tavana monte edelim ve tamamen açalım

Stor perdemizi kesinlikle çamaşır suyu, bulaşık deterjanı gibi maddelerle yıkamayalım. Stor perdemizi temizlemek için; marketlerde satılan “Aspirin” temizlik sıvısı ile temizleyelim.

Şimdi asmış olduğumuz stor perdeyi öncelikle ıslatalım

Islanan stor perdenin yüzeyine aspirin temizlik sıvısını uygulayalım. Yumuşak bir fırça yada bir sünger yardımıyla köpürte köpürte ovalayalım.

Sonrasında bol su ile stor perdemizi durulayalım.

Yıkadığımız perdeyi gölgede kuruyana kadar bekletelim.

Eğer yıkamak için stor perdeyi tavana asma şansımız yok ise; balkonumuzda yada banyomuzda yere tamamen sererek yıkama işlemini yapabilirsiniz. Burada tek dikkat etmeniz gereken nokta kumaşın kesinlikle katlanmaması gerekiyor. Sonrasında yine durulayarak kurumaya bırakabilirsiniz.