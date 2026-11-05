İsrail basınından dünyayı sarsan itiraf! 10 günde 4 büyük darbe: Netanyahu için çember daralıyor

İşgalci İsrail yönetiminin uluslararası alanda karşı karşıya kaldığı diplomatik sorunlar, İsrail basınında da geniş yankı buldu. Jerusalem Post gazetesinin kıdemli diplomasi ve siyaset editörü Herb Keinon'un değerlendirmesinde, yalnızca 10 günlük süreçte dört farklı ülkede yaşanan seçim gelişmelerinin Tel Aviv'in geleneksel ittifaklarını tehdit ettiği aktarıldı.

Analizde, İsrail'in yalnızca dış politikada değil, kendi iç siyasetinde de ciddi bir belirsizlikle karşı karşıya bulunduğu vurgulandı.

İLK DARBE SIRBİSTAN'DAN GELDİ

Keinon'un değerlendirmesine göre İsrail açısından olumsuz gelişmelerin ilki 25 Ekim'de Sırbistan'da yaşandı.

Tel Aviv yönetimiyle yakın ilişkileri bulunan Aleksandar Vučić'in siyasi hamlesinin ardından gerçekleştirilen erken parlamento seçimlerinde, iktidar koalisyonunun yolsuzluk karşıtı protestolardan doğan Öğrenci Listesi karşısında yenilgiye uğradığı aktarıldı.

Sırbistan'ın İsrail açısından öneminin yalnızca diplomatik ilişkilerle sınırlı olmadığına dikkat çekildi.

Belgrad yönetiminin, Batılı ülkelerin İsrail'e yönelik kısıtlamalar uyguladığı süreçte dahi Tel Aviv ile askeri iş birliğini sürdürdüğü hatırlatıldı.

Ağustos 2025'te İsrail üretimi insansız hava araçları, füze sistemleri ve elektronik harp teknolojilerini kapsayan 1,6 milyar dolarlık anlaşmanın imzalandığı belirtildi.

Seçimlerden galip çıktığı aktarılan Öğrenci Listesi'nin savaş bölgelerine silah ihracatını durdurma vaadi ise İsrail açısından yeni bir sorun olarak değerlendirildi.

BREZİLYA'DA NETANYAHU'NUN HESAPLARI BOZULDU

İsrail açısından ikinci olumsuz gelişmenin Brezilya'dan geldiği ifade edildi.

Tel Aviv'in politikalarına karşı sert açıklamalarıyla bilinen Luiz Inácio Lula da Silva'nın, İsrail yanlısı rakibi Flávio Bolsonaro karşısında seçim zaferi kazandığı aktarıldı.

Lula'nın yeniden güç kazanmasının, İsrail yönetiminin Latin Amerika'daki diplomatik ilişkilerini yeniden şekillendirme beklentilerini zayıflattığı kaydedildi.

Daha önce Gazze'deki saldırıları Nazi Almanyası'nın Holokost uygulamalarıyla karşılaştıran ve Brezilya'nın İsrail Büyükelçisini geri çağıran Lula'nın tutumunda değişiklik beklenmediğine işaret edildi.

İSRAİL'İN İÇİNDE DE SİYASİ ÇIKMAZ BÜYÜYOR

Analizde üçüncü büyük sorunun doğrudan İsrail'in kendi siyasi yapısında ortaya çıktığı belirtildi.

Gazze'deki savaşın sonuçları ve hükümet üzerindeki baskılar nedeniyle güçlü, istikrarlı bir yönetim ihtiyacının arttığı ifade edilirken, parlamento seçimlerinin siyasi belirsizliği daha da derinleştirdiği değerlendirildi.

Netanyahu yönetiminin dışarıda diplomatik baskılarla karşılaşırken içeride de siyasi istikrar arayışını sürdürmek zorunda kaldığına dikkat çekildi.

EN AĞIR DARBE ABD'DEN: KONGREDE DENGELER DEĞİŞİYOR

İsrail açısından en önemli gelişmenin ise ABD'deki Kongre ara seçimleri olduğu belirtildi.

Demokratların güç kazanmasıyla birlikte Bernie Sanders'ın temsil ettiği ve İsrail'e yönelik Amerikan desteğini eleştiren siyasi kanadın etkisinin artabileceği kaydedildi.

Özellikle Kongrenin İsrail'e yapılan askeri yardımları, silah satışlarını ve Washington yönetiminin Tel Aviv'e yönelik politikalarını daha sıkı denetleme ihtimalinin İsrail açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.

CUMHURİYETÇİLERDE DE İSRAİL'E TEPKİ BÜYÜYOR

Jerusalem Post'un analizinde dikkat çeken bir diğer nokta ise İsrail'e yönelik eleştirilerin yalnızca Demokrat Parti ile sınırlı kalmaması oldu.

Cumhuriyetçiler arasında da seçim yenilgisinin nedenlerine ilişkin tartışmalarda İsrail'in rolünün sorgulanmaya başlandığı ifade edildi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in değerlendirmeleri üzerinden İran savaşı, yükselen akaryakıt fiyatları ve Amerikan çıkarlarının önceliği konularının Cumhuriyetçi seçmen açısından önem kazandığı aktarıldı.

İSRAİL BASININDAN ÇARPICI DEĞERLENDİRME: SORUMLU NETANYAHU!

Keinon, Cumhuriyetçi çevrelerde ortaya çıkabilecek suçlamaları şu sözlerle özetledi:

“Cumhuriyetçiler, akaryakıt fiyatlarının yükselmesi nedeniyle kaybettiklerini düşünüyor. Akaryakıt fiyatları İran'a karşı savaş yüzünden yükseldi. Netanyahu, Trump'ı bu savaşa sürükledi. Dolayısıyla bu yenilginin sorumlusu İsrail.”

Analizde, Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisine gerekçe aradığı süreçte Netanyahu ve İsrail yönetimine yönelik eleştirilerin daha da güçlenebileceği değerlendirmesi yapıldı.

Jerusalem Post'un ortaya koyduğu tablo, Tel Aviv'in yalnızca geleneksel rakipleriyle değil, bugüne kadar en güçlü destekçileri arasında bulunan siyasi çevrelerle de sorun yaşama ihtimalinin arttığına işaret ediyor.