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Dünya Stoltenberg'ten Avrupa'ya silah üretimini artırma çağrısı
Dünya

Stoltenberg'ten Avrupa'ya silah üretimini artırma çağrısı

Yeniakit Publisher
2024-02-10 16:17:00 -
Stoltenberg'ten Avrupa'ya silah üretimini artırma çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile uzun bir dönem karşı karşıya kalacaklarını belirterek, Avrupa ülkelerine silah üretimini artırma çağrısında bulundu.

Stoltenberg, Alman Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, Ukrayna Savaşı'na değinerek, Avrupa ekonomisinin silah ve mühimmat üretimine çok daha fazla odaklanması gerektiğini söyledi.

"Ukrayna'ya tedarikimizi artırabilmemiz ve kendi stoklarımızı yeniden doldurmamız için sanayi alanındaki temelimizi daha hızlı bir şekilde iyileştirip genişletmemiz gerekiyor." diyen Stoltenberg, bunun, barış dönemlerindeki yavaş üretimden, ihtilafların olduğu dönemlerde gerekli olan hızlı üretime geçilmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Stoltenberg, serbest piyasa ekonomilerinde silah üreten şirketlerin üretimi artırılmaları için imzalanmış sözleşmelere ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, "Avrupa endüstrisinin bu türden daha fazla sözleşmeye ihtiyacı var ve bunların daha hızlı imzalanması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Batılı ülkelerin hem üretimde hem de yatırımda Rusya'yı geçebilecek araçlara sahip olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Batının ekonomik ve sanayi gücü, Rusya'dakini gölgede bırakıyor." şeklinde konuştu.

"GÜVENLİĞİMİZ İÇİN DAHA FAZLASINI YAPMALIYIZ"
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Stoltenberg, silah üretiminin artmaması durumunda bundan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yararlanabileceğini ve Avrupa'nın güvenliğinin tehdit edileceğini savunarak, "Putin, Rus ekonomisini uzun bir savaşa hazırlıyor. (Putin), Rusya'nın askeri harcamalarında yüzde 70'lik bir artış talimatı verdi ve İran ve Kuzey Kore'den füze tedarik etmekten vazgeçmiyor. Rusya tüm ekonomisini savaşa yönlendirdiği için biz de güvenliğimiz için daha fazlasını yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

İttifakta ilerlemeler sağlandığını belirten Stoltenberg, NATO'da 6 ayda 10 milyar dolarlık mühimmat anlaşmaları yapıldığını anlattı.

Stoltenberg, eğitim ve sağlık alanlarına daha fazla para yatırım yapmak isteyenleri anladığını ancak okullar, hastaneler ve endüstrinin silahlı kuvvetler tarafından korunduğunu ifade ederek, "Bundan dolayı güvenliğimize yatırım yapmak önemlidir." dedi.

NATO'nun Rusya ile savaş arayışında olmadığına dikkati çeken Stoltenberg, "Ancak kendimizi on yıllarca sürebilecek olası bir karşı karşıya gelmeye hazırlamalıyız." değerlendirmesini paylaştı.

Stoltenberg, şu anda hiçbir NATO ülkesinin Rusya'nın doğrudan askeri tehdidi altında olmadığını vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Ukrayna'ya daha güçlü destek vermelerini isteyen ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bu yöndeki çağrılarını öven Stoltenberg, tüm müttefiklerin Ukrayna'ya desteği artırması gerektiğini kaydetti.

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