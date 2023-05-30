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Dünya Stoltenberg'den İsveç ve Türkiye açıklaması
Dünya

Stoltenberg'den İsveç ve Türkiye açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-05-30 20:18:00 - 2023-05-30 21:06:08
Stoltenberg'den İsveç ve Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile düzenlediği basın toplantısında, İsveç’in NATO üyeliğine değinerek, Türk yetkililerle sürekli görüştüğünü söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç’in başkenti Oslo’da Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile bir araya gelerek, ortak basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, görüşmede Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü yasadışı savaşı ele aldıklarını belirterek, “NATO müttefiklerinin desteğiyle Ukrayna’nın işgal altındaki topraklarını özgürleştireceğinden eminim” dedi. Görüşmede İsveç’in NATO üyeliğini de ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, “İsveç üye olacak. Tüm müttefikler onları katılmaya davet etti. Sonuç olarak güvenlikleri zaten daha güçlü. İsveç’in bir an önce tam üye olması için Türk yetkililerle yakın ve sürekli iletişim halindeyim. Bu, Norveç, tüm İskandinav ve Baltık bölgesi ve NATO için de önemli” diye konuştu.

“KFOR birliklerine yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz”

Kosova’da NATO’nun Kosova Barış Gücü (KFOR) personeline yönelik saldırılara değinen Stoltenberg, “Kosova’nın kuzeyinde KFOR birliklerine yönelik sebepsiz yere yapılan ve 30 barış gücü askerinin yaralanmasına yol açan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bu tür saldırılar kabul edilemez ve durdurulmalı. KFOR, Kosova’daki tüm vatandaşlar için güvenli ve emniyetli bir ortam sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacaktır. Birleşmiş Milletler’den aldığımız yetki doğrultusunda tarafsız davranmaya devam edeceğiz. Batı Balkanlar için operasyonel yedek kuvvetten 700 asker daha konuşlandırmaya karar verdik” dedi.

Ek bir yedek kuvvet taburunu da yüksek hazırlık durumuna getirildiğini ifade eden Stoltenberg, böylece gerektiğinde bu askerlerin hızlıca bölgeye konuşlandırılabileceğini aktardı. Şiddet olaylarının Kosova’yı ve tüm bölgeyi geriye götürdüğünü ve Avrupa-Atlantik özlemlerini riske attığını ifade eden Stoltenberg, “Hem Priştine hem de Belgrad, durumu yatıştırmak için somut adımlar atmalı. Daha fazla sorumsuz davranıştan kaçının. Kalıcı barışa giden tek yol olan AB destekli diyaloğa katılın” şeklinde konuştu.

Dün çoğunlukla Sırpların yaşadığı Kosova’nın kuzeyinde çıkan çatışmalarda, Sırp protestocular KFOR birliklerine saldırmış, İtalyan ve Macarlardan oluşan 30 KFOR personelini yaralamıştı.

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