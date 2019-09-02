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STK’lar yoksulluğun azaltılması için bir araya geliyor

Sivil toplum kuruluşları yoksullukla mücadele için bir araya geliyor.

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:21
STK’lar yoksulluğun azaltılması için bir araya geliyor

Sivil toplum kuruluşları yoksullukla mücadele için bir araya geliyor. ISFD Yoksulluğun Azaltılması İçin STK’ların Güçlendirilmesi Programı’nın amacı hakkında bilgi veren İslam Kalkınma Bankası Fonu Genel Müdür Baş Danışmanı Khemais El Gazzah ise “İslam dünyasındaki STK’ların kapasitelerini artırmayı, STK’ların aracılığıyla İslam dünyasındaki yoksulluk sorununu ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz” dedi.


Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP),Kalkınma için İslam Dayanışma Fonu (ISFD) ve İslam Kalkınma Bankası (İKB) işbirliğiyle hayata geçirilecek olan “ISFD Yoksulluğun Azaltılması İçin STK’ların Güçlendirilmesi Programı”nın hazırlık toplantısı İstanbul’da gerçekleşti.


İstanbul’daki UNDP Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi’nde düzenlenen toplantıda yoksulluğun azaltılması için neler yapılması gerektiği ve yoksullukla mücadelede sivil toplum kuruluşlarının (STK) önemi gibi konular ele alındı. Toplantıda yoksullukla mücadelede bireylerin farkındalık oluşturmasının öneminin yanı sıra STK’ların da önemli görevleri olduğu vurgulandı. Bu çerçevede İslam Kalkınma Bankası, Kalkınma için İslami Dayanışma Fonu, BM Kalkınma Programı ile STK’ları güçlendirmek için bir araya geldi.


“Dünyada 800 milyon kişi gıdaya ulaşmakta güçlük çekiyor”


Programda konuşan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İstanbul Bölge Merkezi Alternatif Finans, Düşük Karbonlu Kalkınma Uzmanı Robert Pasicko, “Sivil toplum kuruluşlarını yoksullukla mücadele için bir araya getirmeyi, kapasitelerini artırmayı, sivil toplum kuruluşlarının daha iyi bir çalışma ortamı olmasına imkan vermeyi amaçlıyoruz. Sivil toplum kuruluşları küresel çapta birçok sorunun çözümü için çalışıyor. Birleşmiş milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri var. Bu kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için yıllık 2,5 trilyon ABD dolarına ihtiyaç var. Bu paranın yanında ciddi bir efor gerekiyor, enerji gerekiyor.Dünya’da 800 milyon yoksul insanlar var. 800 milyon kişi gıdaya ulaşmakta güçlük çekiyor.Birleşmiş milletlerin kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için sadece hükümetlerin yoksullukla mücadele etmesi yetmez. Yoksullukla mücadelede sivil toplum kuruluşlarına, normal vatandaşlara, özel sektör temsilcilerine büyük iş düşüyor” dedi.


“Yoksulluk ile mücadelede sivil toplum kuruluşlarının güçlerinin artırılması gerekiyor”


ISFD Yoksulluğun Azaltılması İçin STK’ların Güçlendirilmesi Programı’nın amacı hakkında bilgi veren İslam Kalkınma Bankası Fonu Genel Müdür Baş Danışmanı Khemais El Gazzah ise “İslam dünyasındaki STK’ların kapasitelerini artırmayı, STK’ların aracılığıyla İslam dünyasındaki yoksulluk sorununu ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Yoksullukla mücadele de bireylerin farkındalık oluşturmasını amaçlıyoruz. Yoksulluk küresel bir sorun. Yoksulluk bir hükümetin ya da tek bir kurumun tek başına çözebileceği bir sorun değil. Bireylerin de bunun farkında olması gerekiyor. Bireylerin yoksullukla mücadelede farkındalık oluşturmalarını, zamanlarını, paralarını, akıllarını sivil toplum kuruluşları için kullanmalarını istiyoruz. Yoksulluk sivil toplum kuruluşları ile çözülebilecek bir sorun, bireylerin gönüllü olarak sivil toplum kuruluşlarına katılması gerekiyor. Yoksulluk ile mücadelede sivil toplum kuruluşlarının güçlerinin artırılmasını bu şekilde yoksullukla mücadele edilmesini amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.


STK’ları güçlendirmek için programları olacağından da bahseden El Gazzah, “ 27 Eylül’de New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında UNDP ve diğer kalkınma ortaklarımızla birlikte ‘STK’ları Güçlendirme Programı’nın lansmanını yapacağız. STK’ların karşı karşıya olduğu temel sorunları özellikle de finansla ilgili olanları çözmeye çalışacağız. Bu sayede STK’ların kapasitelerini geliştirebilmeyi ve yoksullukla mücadelede daha iyi sonuçlar elde etmelerini umuyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:21
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