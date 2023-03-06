StellantIs 2022 yılını rekor finansal sonuçlarla kapattı

Grubun net gelirleri, yüzde 18’lik artış ile 179.6 milyar Euro’ya ulaşırken, düzeltilmiş faaliyet geliri (AOI) ise yüzde 13 marj ve tüm segmentlerdeki kârlılığı artarak 23.3 milyar avro oldu. Yalnızca otomotiv değil, mobilite çözümleriyle de 2022 yılında dikkati çeken grubun net kazancı yüzde 26’lık artışla 16.8 milyar Euro oldu.

2022 yılında güçlü kârlılık ve net nakit sinerjisi ile 7.1 milyar Euro endüstriyel serbest nakit akışı yakalayan Stellantis, yaklaşık olarak 5 milyar Euro net nakit faydası elde etti. Bütün bunların yanı sıra 61.2 milyar Euro’luk kullanılabilir bir likiditeye sahip olan Stellantis’in hissedar onayına tabi olarak ödeyeceği temettü miktarı 4.2 milyar Euro oldu.

Ocak 2021 tarihinde kurulan, global otomotiv ve mobilite dünyasının en büyük grupları arasında yer alan Stellantis N.V., yenilikçi, sürdürülebilir çözümler ve mobilitenin geleceğine şekil verecek çalışmalarıyla 2022 yılını geride bıraktı.

2022 yılı finansal dönemi için rekor sonuçlar yayımlayarak birleşme sinerjilerinin gerçekleşmesini hızlandıran grup, ilk günden itibaren yürütme hızına net biçimde odaklanarak sağlam bir ticari performans inşa etti.

“Dare Forward 2030” stratejik planını hız kesmeden uygulamaya devam eden Stellantis, mobilite özgürlüğünü korumaya da devam ediyor.

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