Steam oyunları cebine mi sığıyor! Xiaomi’nin hamlesi oyun dünyasını karıştırdı

Xiaomi oyun dünyasında büyük bir adım atıyor. Şirket, Game Center uygulamasına getirdiği yeni güncellemeyle PC oyuncularının da dikkatini çekecek bir yenilik sundu. Artık REDMI K90 serisinde yer alan bu sürüm, kullanıcıların Steam oyunlarını doğrudan Xiaomi telefonlarında oynamasına imkân tanıyor. Henüz deneme aşamasında olsa da, Android’de oyun deneyimini ileriye taşıyacak önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Steam oyunlarını telefonda çalıştırma dönemi

Güncellenen Xiaomi Game Center, PC oyunlarını telefonda daha akıcı çalıştırmayı hedefliyor. Android topluluğunda halihazırda GameHub ve Winlator gibi emülatörler popüler olsa da, Xiaomi kendi çözümünü geliştirme konusunda kararlı görünüyor.

Yeni güncellemeyle birlikte Game Center artık bazı Steam oyunlarını yerel olarak çalıştırabiliyor.

Şimdilik bu özellik yalnızca üç popüler oyunu destekliyor: Hollow Knight, Hollow Knight: Silksong ve Stardew Valley. Oyun sayısı az olsa da, Xiaomi’nin geliştirdiği WinPlay Engine sisteminin potansiyelini gözler önüne seriyor. Bu motor, PC oyunlarını doğrudan mobil cihazlarda çalıştırabilmesiyle dikkat çekiyor.

Oyun deneyimini iyileştiren yeni özellikler

Xiaomi sadece yeni bir oyun motoru değil, aynı zamanda kullanıcı deneyimini güçlendiren birçok yenilik de getirdi.

Başarı sistemi artık Game Center içinde yer alıyor.

Bulut kaydetme (cloud save) sayesinde oyuncular, cihaz değiştirseler bile ilerlemelerini kaybetmiyor.

Oyun kolu (gamepad) desteği genişletildi; en popüler kontrolcü modelleriyle uyumlu hâle getirildi.

Harici kontrolcü kullanmayanlar için ise, dokunmatik ekranda akıllı sanal tuşlar eklendi. Bu tuşlar, farklı oyunlara göre kısa veya uzun dokunuşlara otomatik olarak uyum sağlıyor.

Henüz test aşamasında ama umut verici

Xiaomi yetkilisi Sun Cun, Steam oyunlarını yerel olarak oynatma özelliğinin hâlâ deneysel aşamada olduğunu belirtiyor. Bu nedenle zaman zaman performans sorunları yaşanabileceği vurgulanıyor. Ancak Redmi ekibi, deneyimi sorunsuz hâle getirmek için aktif biçimde çalışıyor.

Eğer Xiaomi bu sistemi geliştirip istikrarlı hale getirmeyi başarırsa, PC oyunlarını akıcı biçimde akıllı telefonda oynamak artık hayal olmaktan çıkabilir. Bu da mobil oyun dünyasında devrim niteliğinde bir yenilik anlamına gelir.