  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye’nin en büyük millet bahçesi açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gazze ekonomisi çöküyor! Saldırılar üretimi yüzde 25 düşürdü

BAE'li alçaktan mazlum Sudanlılara tehdit! Siyonistle yatan ya huyundan ya suyundan!

Türkiye’nin tüm imkanları herkese açık! Engelli bireyler için Karadeniz’de önemli adım

Patates soğan kafalılara inanmayın!

CHP'nin galeyanına gençlerin bunlardan haberdar mı? 150 milyonu veren Türkiye’nin tüm tarımını alır

Sosyal medyaya damga vuran röportaj! Atatürk'ün sözü yok Mocha, Americano var

Deprem dosyalarında kritik süreç hızlandı! Rakamlar ilk kez bu kadar net paylaşıldı!

24 milyon dijital tren bileti kullanıldı. 3 bin ağaç kesilmekten kurtuldu

Kosova’da 28 Şubat hortladı! Tarih tekerrür mü ediyor?
Teknoloji Steam oyunları cebine mi sığıyor! Xiaomi’nin hamlesi oyun dünyasını karıştırdı
Teknoloji

Steam oyunları cebine mi sığıyor! Xiaomi’nin hamlesi oyun dünyasını karıştırdı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Steam oyunları cebine mi sığıyor! Xiaomi’nin hamlesi oyun dünyasını karıştırdı

Xiaomi’nin Game Center uygulamasına eklediği yeni güncellemeyle birlikte, artık Steam üzerinden oynanan bilgisayar oyunları doğrudan telefonda çalıştırılabiliyor. WinPlay Engine adı verilen sistem sayesinde oyuncular, yüksek performans gerektiren PC oyunlarını bile mobil cihazlarında kullanma imkanına kavuşuyor. Teknoloji çevrelerinde bu adım, “mobil oyun deneyiminde yeni dönem” olarak yorumlanıyor.

Xiaomi oyun dünyasında büyük bir adım atıyor. Şirket, Game Center uygulamasına getirdiği yeni güncellemeyle PC oyuncularının da dikkatini çekecek bir yenilik sundu. Artık REDMI K90 serisinde yer alan bu sürüm, kullanıcıların Steam oyunlarını doğrudan Xiaomi telefonlarında oynamasına imkân tanıyor. Henüz deneme aşamasında olsa da, Android’de oyun deneyimini ileriye taşıyacak önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Steam oyunlarını telefonda çalıştırma dönemi

Güncellenen Xiaomi Game Center, PC oyunlarını telefonda daha akıcı çalıştırmayı hedefliyor. Android topluluğunda halihazırda GameHub ve Winlator gibi emülatörler popüler olsa da, Xiaomi kendi çözümünü geliştirme konusunda kararlı görünüyor.

Yeni güncellemeyle birlikte Game Center artık bazı Steam oyunlarını yerel olarak çalıştırabiliyor.

Şimdilik bu özellik yalnızca üç popüler oyunu destekliyor: Hollow Knight, Hollow Knight: Silksong ve Stardew Valley. Oyun sayısı az olsa da, Xiaomi’nin geliştirdiği WinPlay Engine sisteminin potansiyelini gözler önüne seriyor. Bu motor, PC oyunlarını doğrudan mobil cihazlarda çalıştırabilmesiyle dikkat çekiyor.

Oyun deneyimini iyileştiren yeni özellikler

Xiaomi sadece yeni bir oyun motoru değil, aynı zamanda kullanıcı deneyimini güçlendiren birçok yenilik de getirdi.

Başarı sistemi artık Game Center içinde yer alıyor.

Bulut kaydetme (cloud save) sayesinde oyuncular, cihaz değiştirseler bile ilerlemelerini kaybetmiyor.

Oyun kolu (gamepad) desteği genişletildi; en popüler kontrolcü modelleriyle uyumlu hâle getirildi.

Harici kontrolcü kullanmayanlar için ise, dokunmatik ekranda akıllı sanal tuşlar eklendi. Bu tuşlar, farklı oyunlara göre kısa veya uzun dokunuşlara otomatik olarak uyum sağlıyor.

Henüz test aşamasında ama umut verici

Xiaomi yetkilisi Sun Cun, Steam oyunlarını yerel olarak oynatma özelliğinin hâlâ deneysel aşamada olduğunu belirtiyor. Bu nedenle zaman zaman performans sorunları yaşanabileceği vurgulanıyor. Ancak Redmi ekibi, deneyimi sorunsuz hâle getirmek için aktif biçimde çalışıyor.

Eğer Xiaomi bu sistemi geliştirip istikrarlı hale getirmeyi başarırsa, PC oyunlarını akıcı biçimde akıllı telefonda oynamak artık hayal olmaktan çıkabilir. Bu da mobil oyun dünyasında devrim niteliğinde bir yenilik anlamına gelir.

 

Gören, hemen telefona sarıldı! Trabzon, vince asılı kişiyi ve bu mesajı konuşuyor
Gören, hemen telefona sarıldı! Trabzon, vince asılı kişiyi ve bu mesajı konuşuyor

Gündem

Gören, hemen telefona sarıldı! Trabzon, vince asılı kişiyi ve bu mesajı konuşuyor

A Milli Kadınlar Tarih Yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tebrik Telefonu!
A Milli Kadınlar Tarih Yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tebrik Telefonu!

Spor

A Milli Kadınlar Tarih Yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tebrik Telefonu!

Deprem bildirimi neden bazı telefonlara geldi bazılarına gelmedi! iPhone ve Android kullanıcıları için adım adım uyarı açma yöntemi
Deprem bildirimi neden bazı telefonlara geldi bazılarına gelmedi! iPhone ve Android kullanıcıları için adım adım uyarı açma yöntemi

Teknoloji

Deprem bildirimi neden bazı telefonlara geldi bazılarına gelmedi! iPhone ve Android kullanıcıları için adım adım uyarı açma yöntemi

Akıllı telefon satışları canlandı: Yeni isimler öne çıkıyor
Akıllı telefon satışları canlandı: Yeni isimler öne çıkıyor

Teknoloji

Akıllı telefon satışları canlandı: Yeni isimler öne çıkıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23