Anketten flaş sonuçlar! CHP erirken AK Parti arayı açıyor!

GENAR Başkanı İhsan Aktaş’ın verilerine göre, AK Parti oylarını istikrara kavuşturarak yüzde 34,2 ile zirvedeki yerini korudu. Şov siyasetiyle bir dönem yükseliş trendine giren CHP ise tutunamadı; yüzde 30 bandına çakılarak yüzde 31,8'de kaldı.

Anket sonuçları, milletin istikrardan yana tavrını net bir şekilde ortaya koyarken, muhalefetin algı operasyonlarının seçmen nezdinde karşılık bulmadığını gösterdi. Listenin devamında ise kirli ittifakların ortağı DEM Parti yüzde 8,9 alırken, Cumhur İttifakı'nın sarsılmaz kalesi MHP yüzde 8,6 ile takibini sürdürdü.

Öte yandan, her geçen gün kan kaybeden İP (İyi Parti) ise yüzde 5,2'lik oy oranıyla adeta siyasi tabeladan silinme noktasına geldi. Türkiye'nin içinden geçtiği bu kritik süreçte sandığın rengi şimdiden belli olurken, muhalefet cephesindeki kaosun oylara yansıması dikkatlerden kaçmadı.