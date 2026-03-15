  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Partisinden istifa etti! AK Parti’ye sürpriz katılım Özgür Özel’den akıllara ziyan iddia! Yolsuz Ekrem bırakılırsa ekonomi uçar İlber Ortaylı röntgeni: 'Farklı iktidar bloklarının kolladığı, koruduğu, kullandığı çok katmanlı bir figürdü' Bursçu değil fuhuşçu Anne ile sevgilisi zehir hazırladı, oğlu ile annenin sevgili yedirdi, kızı evi düzenledi: 500 milyonluk miras için babaya aile boyu kumpas! Afganistan'dan İran'a tam destek: ABD ve siyonist şebekeye sert tepki! Filistin'de Bayram Hazırlığı Katliama Dönüştü! Bir Aile Yok Edildi! Azerbaycan-Türkiye kardeşliğine göz dikenler var Togg T10F Trabzon’da taksi oldu! Karadeniz’in sarp yollarında bir milli gurur Çok sevdiğiniz ABD'de de savcılar Adalet Bakanı oluyor bu kadar korkmayın!
Gündem
Gündem

Açık açık söylemek zorunda kaldılar! İsrail’de bomba İran itirafı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Açık açık söylemek zorunda kaldılar! İsrail'de bomba İran itirafı

Siyonist rejimin sözde aşılmaz denilen hava savunma sistemleri, İran'ın misket bombası yüklü füzeleri karşısında çaresiz kaldı. İsrail'in Maariv gazetesine itiraflarda bulunan eski İtfaiye ve Kurtarma Kurumu komutanı Aaron Godiner, yüksek irtifada ayrılan bu bombaların kilometrelerce alana yayılarak Tel Aviv ve çevresinde büyük bir yıkıma yol açtığını gözler önüne serdi.

İsrailli uzman, İran'ın misket bombası taşıyan füzelerinin İsrail'de ciddi zarara sebebiyet verdiğini belirtti.

İsrail'in Maariv gazetesinin İran'dan İsrail'e misket bombası yüklü füzelerin atıldığı belirtilen haberinde eski İtfaiye ve Kurtarma Kurumu komutanı Aaron Godiner'ın değerlendirmelerine yer verildi.

 

Godiner, misket bombası taşıyan füzelerin yüksek irtifalarda ayrıldığını ve birkaç kilometre genişliğinde bir alana düştüğünü ifade etti.

"Her biri üç ila beş kilogram ağırlığında misket bombalarının infilakında binalara ve arabalara ciddi hasar verildiğini, yangın çıktığını ve yollarda çukurlar oluşturduğunu" kaydeden Godiner, bombanın tek katlı yapıların çökmesine neden olabileceğini; çok katlı binalarda ise hasarın bombanın düştüğü yer ve açıya göre değişiklik göstereceğini aktardı.

Godiner, bombaların şarapnel parçalarının da saçıldığını bildirdi.

İsrailli uzman, orduya bağlı birimlerin, şarapnel parçası ya da mühimmat parçası fark ettiklerinde yaklaşmamalarını ve polisi aramaları çağrısı yapmalarının nedenlerinden birinin bu bombalar olduğunu belirtti.

 

- ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Siyonist soykirimci kuduz MIKROP TERORISTLER ICIN TEK BIR AKIBET VARDIR: TAMAMININ ITLAF VE YOK EDILMESI EDILMESI

...........kiyamete dek. Topyekun tavizsiz mucadele sart!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23