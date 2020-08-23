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Teknoloji Steam
Teknoloji

Steam

Steam ücretsiz oyunlar | Video oyunlarına ilgi son yıllarda bir hayli arttı. Özellikle gençler hem bilgisayarlar üzerinden hem mobil cihazlardan farklı görevlerde onlarca oyun oynamayı tercih ediyor. Oyunların güvenilir şekilde indirilmesi ise son derece önemli. Ücretli ve güvenilir oyun arayanların pek çoğu Steam’i tercih ediyor. Peki, Steam nedir? | Steam ücretsiz oyunlar | Steam oyun indir | Steam yeni kampanyalar | Steam turnuva katıl.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 12:01:00 -
Steam

Steam nedir? Günümüzde video oyunlarının yeri ve önemi özellikle gençler arasında çok farklı. Dünya üzerinden milyarlarca insan her gün çevrimiçi ve çevrimdışı milyonlarca oyun oynuyor. İnternet üzerinden oynanan oyunlarda kalite kadar güvenlik de çok kıymetli. Milyonlarca insanın oyun oynadığı, programlar indirdiği sitelerden biri de Steam… Steam dijital bir mağazadır. Bu mağaza üzerinden çevrimiçi ve çevrimdışı oyun oynayabilir; oyun indirip kendi oyununuzu satabilirsiniz. Oyunların yanı sıra Steam’den uygulama da indirmeniz mümkün.

Steam üye ol | Steam üyelik ücretli mi?

Steam üzerinden oyun oynamak, video indirmek isteyenler üyeliğin ücretli olup olmadığını merak ediyor. Steam’e üye olmak ücretli değildir. store.steampowered.com adresine giriş yaptığınızda sağ üst köşede giriş yap kısmı bulunuyor. Buradan kolaylıkla ücretsiz üye olabilirsiniz.

Steam giriş

İnternetten kaliteli ve heyecanlı en iyi oyunları oynamak isteyenler pek çok site ve uygulamadan faydalanıyor. Bu internet sitelerinden biri de daha bahsettiğimiz gibi Steam… Steam’e internet tarayıcınızdan ya da uygulamadan giriş yapabilirsiniz.

Steam indir | Steam yükle

Steam internet sitesi üzerinden bilgisayarınıza uygulamayı yükleyebilirsiniz. Bunun için sağ üst köşede bulunan yükle kısmına tıklamanız gerekiyor. Mobil cihazlarınız içinse Steam’i Play Store ve App Store’den indirebilirsiniz.

Steam ücretsiz oyunlar

Steam’de tüm oyunlar ücretli değil. Sitede bazı oyunlar ise ücretsizdir. Siteye üye olup ücretsiz oyunları oynayabilirsiniz. Sitenin sol kısmında bulunan menüden ücretsiz oyunlara ulaşabilirsiniz.

Steam sohbet özelliği var mı?

Steam kullanıcıları çevrimiçi, çevrimdışı oyunlar oynayabiliyor. Steam üzerinden turnuvalar düzenleniyor. Steam oyuncuları kendi aralarında oyunlar sırasında sohbet edebiliyor.

Steam oyun fiyatları güncel | Steam indirimleri

Steam’de oyun fiyatları oyundan oyuna değişiyor. Ancak sitede sık sık indirim kampanyaları yer alıyor. Siteye üye olarak kampanyalardan haberdar olmanız mümkün.

 

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