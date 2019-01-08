Starship’in ilk görüntüsü yayınlandı

Geçtiğimiz yıl uzaya gönderdiği Tesla ile adından sıkça söz ettiren ve Mars hedefi için yoğun mesai harcayan SpaceX bu kez yeni roketinin görseli ile gündemde.



Zira Elon MuskStarship isimli test aracının ilk görüntüsünü yayınladı! Starship’in tamamlanmış halinin uzunluğu 30 metre, genişliği ise 8 metre civarında olması planlanıyor.





SpaceX roketi Grasshopper uçuşlarında kullanarak test etmek ve 2020’deki yörünge misyonlarında kullanmayı planlıyor.