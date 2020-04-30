STAR Rafineri, salgın sürecinde Petkim'in üretimini güçlendirdi

İSTANBUL (AA) - SOCAR Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde pek çok üretici ham maddeye ulaşma sıkıntısı yaşarken, Petkim'e entegre olarak hayata geçirdiği STAR Rafineri sayesinde üretime tam kapasiteyle devam ediyor.

SOCAR Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, ham madde olarak kullandığı ve geçmişte ithal etmek zorunda olduğu naftayı artık STAR Rafineri'den karşılayan Petkim, salgın sürecinde üretimini aksatmadan devam ettirerek, özellikle tıbbi malzeme ham maddesi üretiminde sektöre büyük katkı sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Anar Mammadov, Türkiye'de reel sektörün tek bir noktaya yaptığı en büyük yatırım olan STAR Rafineri'nin kuruluş amaçlarından birinin Petkim'in ham madde ihtiyacını karşılamak olduğunu belirterek, Kovid-19 salgınının çeşitli sektörlerin üretim sürecinde büyük sıkıntılar yarattığını söyledi.

Mammadov, ülkelerin kendi içine kapanması nedeniyle pek çok sanayicinin ham madde tedarikinde zorlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İzmir Aliağa'da Türkiye'nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi olan Petkim'in yanında inşa ettiğimiz STAR Rafineri'nin kuruluş felsefesinde, Petkim ile entegrasyon yatıyor. STAR Rafineri olmasaydı bu zorlu dönemde uluslararası tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklardan dolayı Petkim'in ana ham maddesi olan naftanın ithalat süreçlerinde de problem yaşanabilirdi. STAR Rafineri, Petkim için bir koruma kalkanı oluştururken, pek çok sektörde üretimin devamlılığına da olanak sağlamış oldu."

Yıllık 10 milyon tonluk ham petrol işleme kapasitesiyle Türkiye'nin işlenmiş petrol ürünleri ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayan STAR Rafineri'de Kovid-19 salgını sürecinde değişen taleplere göre yeni bir üretim planlamasına gidildiğini aktaran Mammadov, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bu dönemde ihtiyacı olan petrol ürünlerinin tedarik zincirinde kırılmalar yaşanmaması adına üretime devam ediyoruz. Bu süreçte talebi büyük ölçüde azaldığı için jet yakıtı üretimimizin tamamını motorine çevirdik. Salgın sonrasında yeniden jet yakıtı üretimine hızla dönebiliriz. İleri teknolojiyle donatılmış bir rafinerimiz olduğu için bu tür durumları tolere edebilecek operasyonel esnekliğimiz bulunuyor. Türkiye'de motorinin yüzde 40'ı ithal ediliyor. STAR Rafineri olarak yıllık 4,8 milyon ton motorin üretimimizle ülkemizin toplam motorin ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayabilecek kapasiteye sahibiz."