STAR Rafineri Ege’nin lider

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ın, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında, üretimden satışlar kriterine göre paylaştığı listede ilk sırayı STAR Rafineri aldı. Yorgancılar, 100 firmanın değerlendirme aşamasında, üretimi ve merkezi İzmir’de olanların Türkiye genelindeki üretim rakamlarının dikkate alındığını söyledi. Yorgancılar, ilk 10 firmanın, 100 büyük firmanın üretimden satışlarının yüzde 58’ini gerçekleştirdiğini dile getirerek, “Bir önceki yıla göre 100 büyük firmanın üretimden satışları yüzde 13, net satışları yüzde 14, diğer satışları yüzde 19 arttı.” dedi. Salgınla belirginleşen konular ve riskler karşısında yeni ve heyecan verici bir ekonomik programın kamuözel sektör arasında etkin iletişimle oluşturulması gerektiğini anlatan Yorgancılar, “Bankalar, firmalar ve halkın borçluluğunu azaltmaya yönelik bütünsel bir program hazırlanması, sektörel bazda ihtiyaca yönelik paketler hazırlanması, ihracat seferberliği başlatılarak kapsamlı destekler açıklanması, sanayi ve tarım yatırımları seferberliğine odaklanılması faydalı olacaktır” diye konuştu.