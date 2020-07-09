Srebrenitsalı soykırım kurbanlarının cenazeleri, Saraybosna'dan dualarla uğurlandı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995 yılında yaşanan soykırımda öldürülen ve bu yılki anma törenlerinin ardından defnedilecek 9 kurbanın cenazesi, başkent Saraybosna'dan gözyaşlarıyla uğurlandı.

Sabah Visoko şehrinden hareket eden konvoy, Saraybosna'nın Mareşal Tito ve Mula Mustafe Baseskija caddelerinden geçerek 11 Temmuz'da toprağa verilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na yolcu edildi.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi cenazeleri taşıyan konvoy önce Cumhurbaşkanlığı binası önünde durdu. Devlet yetkililer ve Saraybosnalılar, cenazeleri taşıyan araçlara çiçek bırakarak dua etti.

Cumhurbaşkanlığı önündeki uğurlamaya Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic'in yanı sıra İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegovic, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin İnzko ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç da katıldı.

- Dzaferovic, soykırımın hala inkar edilmesine tepki gösterdi

Dzaferovic, burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'te soykırımı inkar yasası çıkarılmasının gerekli olduğunu bir kez daha vurgulayarak, buna uluslararası toplumun da bu noktada müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

Hem Bosna Hersek hem de bölge ülkelerindeki bazı siyasilerin soykırım kurbanlarına hala saygı göstermediğini dile getiren Dzaferovic, soykırım kararlarını tanımanın ve kurbanlara saygı duymanın Bosna Hersek'in bölge ülkeleriyle ilişkilerinde ön şart olduğunun altını çizdi.

Soykırımı inkar edenlerin artık buna bir son vermesi gerektiğine dikkati çeken Dzaferovic, "Onlar savaş suçlularını, bu soykırımı yapanları yüceltiyorlar. Buna artık bir son vermeliler." dedi.

Dzaferovic, Srebrenitsa'daki soykırımdan sadece üst düzey asker ve polislerin ceza aldığını anımsatarak, "Peki diğerleri nerede? Suçu işleyenler nerede? Bu medeniyet dışı eyleme, soykırıma iştirak eden çok sayıda insan var. Onlar da adalet karşısına çıkarılmalı." diye konuştu.

Bu arada, cenazeleri taşıyan konvoy, Saraybosna'da Öldürülen Çocuklar Anıtı ve savaşta iki büyük katliamın yaşandığı Markale pazar yerinde de bir süre durdu.

- Cenazeler, 11 Temmuz'da defnedilecek

Bu akşam Srebrenitsa yakınlarındaki Potoçari'ye ulaşacak cenazeler, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasına yerleştirilecek.

Yarın akşam Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşınacak tabutlar, 11 Temmuz'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Bu yıl toprağa verilecek soykırım kurbanlarının en genci öldürüldüğünde 23 yaşında olan Salko İbisevic, en yaşlısı ise 70 yaşında öldürülen Hasan Pezic olacak.



Toprağa verilecek diğer kurbanlar ve yaşları şöyle:



"Sead Hasanovic (24), Alija Suljic (26), Hasib Hasanovic (25), Zuhdija Avdagic (48), Bajro Salihovic (52), İbrahim Zukanovic (54), Kemal Music (27)."

- Srebrenitsa'da ne oldu?



Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.



Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.



Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.