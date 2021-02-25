Spotify nedir? Spotify nasıl kullanılır? Spotify ücretli mi?

Müzik hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Dünya genelinde farklı şekillerde farklı enstrümanlarla her devlet ve milletin kendine özgü müziği bulunuyor. Müziğin hayatımızda önemli bir yere sahip olmasından dolayı müziğe erişimimiz de önemli bir durum. Spotiyf uygulaması müziğe erişme imkanımızı kolaylaştıran bir uygulama. İşte merak edilen haberin detayları…

Spotify nedir ve nasıl kullanılır?

Spotify, 2008 yılında piyasaya girmiş olan online bir müzik platformudur.

Spotify, uygulamasını Play Store uygulamasından indirebilirsiniz. Spotify’i indirdikten sonra giriş işlemini yapabilmeniz için kullanıcı kaydı oluşturmanız gerekiyor. Sizden istenen kişisel bilgilerin tamamlanması ile ücretsiz şekilde üye olabilirsiniz. Giriş işleminin ardından direkt olarak deneme sürümünü kullanma şansınız mevcut. Giriş işleminizden sonra arama motorunu kullanarak, Spotify üzerinden dilediğiniz şarkıyı dinleye bilirsiniz.

Spotify ücretli mi?

Spotify uygulamasını denemeniz açısından denem sürümü adı altında 2 ay (60 gün) ücretsiz şeklide kullanmanız mümkün. Deneme sürümü aşamasında açtığınız kanallarda müzikleri karışık dinlemeniz gerekecek. Bunun dışında kişilerin müzik aralarında zorunlu olarak reklam dinlemesi de söz konusu olacak. Eğer bu şekilde kullanmak istemiyorsanız 13.99 TL’ye Spotify Premium üyelik işlemi de yapabilirsiniz.