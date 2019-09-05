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Spot piyasada elektrik fiyatları

05 Eylül 2019 Perşembe 14:17
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313 lira 18 kuruş, en düşük 277 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,06 azalarak 151 milyon 845 bin 703 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 313 lira 18 kuruş, en düşük saat 06.00'da 277 lira 96 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 305 lira 10 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı da 306 lira 13 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 316 lira 36 kuruş, en düşük 275 lira 99 kuruştan işlem gördü.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:17
  1. Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ)
  2. Spot Piyasada Elektrik Fiyatı

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