0553 313 94 23

Spot piyasada elektrik fiyatları

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:21
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira, en düşük 270 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,39 artarak 164 milyon 21 bin 113 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 320 lira, en düşük saat 06.00'da 270 lira 82 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 310 lira 53 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı da 311 lira 85 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 321 lira 35 kuruş, en düşük 284 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:21
  1. Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ)
  2. Spot Piyasada Elektrik Fiyatı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gözde Kırdar milli takımı yalnız bırakmıyor
    1. Gözde Kırdar milli takımı yalnız..
    2. 738’incisi kutlanacak Ertuğrulgazi’yi..
    3. Mamak Altiağaç TOKİ 3.etap 948 adet..
    4. Güney Kore Devlet Başkanı Moon..
    5. Egemen Bağış: "Medya kurumlarının..
    6. Edirne’de adli yıl açılış töreni
    7. "Mavi Marmara Davası" avukatları..
    8. “Ekonomimiz, toparlanmanın güçlü..
    9. PYD/PKK, IKBY'ye ait kanalın..
    10. Bozcaada’da karaya vuran gemi Sahil..
    11. Söke’de kurtuluş coşkusu Murat..
    12. Başkan Pekyatırmacı: "Eğitim birinci..
    13. Büyükşehir’in yaz okullarına 10 bin..
    14. İmamoğlu, 6. Barış ve Sevgi..
    15. Fabrika yangını korkuttu
    16. Çınar, yapımı devam eden Gençlik..
    17. Turgutlu Belediyesinden potada dev..
    18. Karabük’te DEAŞ operasyonu
    19. İsrail hapishanelerindeki 200..
    20. Denizli Çivril 330 konutları ne zaman..
    21. Başkan Bozkurt’un 2 Eylül mesajı
    22. Pürüzsüz bir cilt için ne yapılmalı?
    23. Polis konuşturdu, evin adresini verdi!..
    24. Miniklerden orman yangınlarına tepki..
    25. "Omuz ağrıları başka hastalıkların..
    26. Denizli'de trafik kazaları: 12 yaralı
    27. Kayseri'de kanal açma aracının evin..
    28. Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki..
    29. Türkiye şampiyonu tekvandocu Avrupa’da..
    30. Aydın’da 89 düzensiz göçmen yakalandı
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak