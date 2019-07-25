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Spot piyasada elektrik fiyatları

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:19
Spot piyasada elektrik fiyatları
ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira 63 kuruş, en düşük 240 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,83 artarak 151 milyon 98 bin 882 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 328 lira 25 kuruş, en düşük saat 06.00'da 240 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 312 lira 42 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 314 lira 17 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 320 lira 25 kuruş, en düşük 199 liradan işlem gördü.
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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:19
  1. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)
  2. Spot piyasada elektrik fiyatları

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