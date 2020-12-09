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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-12-09 14:17:48 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 326 lira 29 kuruş, en düşük 227 lira 74 kuruş olarak belirlendi. 

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,82 azalarak 159 milyon 77 bin 943 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 326 lira 29 kuruş, en düşük saat 04.00'te 227 lira 74 kuruş olarak tespit edildi. 

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 289 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 290 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 339 lira 43 kuruş, en düşük 228 lira 2 kuruştan işlem gördü.

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