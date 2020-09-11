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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-09-11 14:34:00 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 312 lira 28 kuruş, en düşük 230 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,37 azalarak 159 milyon 79 bin 80 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 312 lira 28 kuruş, en düşük saat 06.00'da 230 lira 80 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 294 lira 16 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 295 lira 652 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 313 lira 23 kuruş, en düşük 198 lira 39 kuruştan işlem gördü.

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