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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-09-09 14:23:08 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 315 lira 94 kuruş, en düşük 200 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,24 artarak 170 milyon 478 bin 575 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 315 lira 94 kuruş, en düşük saat 06.00'da 200 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 290 lira 43 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 293 lira 617 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 311 lira 39 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruştan işlem gördü.

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